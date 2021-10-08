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Fenerbahçe'ye müjdeli haber

08.10.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sosa, kademeli olarak takımla çalışmalara devam ederken, İrfan Can Kahveci ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe , Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

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Sosa, kademeli olarak takımla çalışmalara devam ederken, İrfan Can Kahveci ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü José Sosa İrfan Can Kahveci
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