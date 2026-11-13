Fenerbahçe'ye Nathan Ake şoku! Bir kez daha sakatlandı

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Nathan Ake'den bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

NATHAN AKE'NİN SAĞ ALT ADALENİNDE YARALANMA TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe, Nathan Ake'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir."

FENERBAHÇE'DE AKE ENDİŞESİ

Önceki sakatlığını atlatmak için bireysel çalışmalarını sürdüren Hollandalı futbolcunun yeniden ağrı hissetmesi, Fenerbahçe'de endişeye neden oldu. Ake'nin sahalara dönüş takviminin, sağlık kontrolleri ve tedavi sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.