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Fenerbahçe'ye Nathan Ake şoku! Bir kez daha sakatlandı

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların durumuyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce yaşadığı sakatlığın rehabilitasyon sürecinde çalışmalarını sürdüren Nathan Ake'nin yeniden ağrı hissetmesi üzerine sağlık heyeti harekete geçti.

Nathan Ake

Nathan Ake

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'ye Nathan Ake şoku! Bir kez daha sakatlandı
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Nathan Ake'den bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

NATHAN AKE'NİN SAĞ ALT ADALENİNDE YARALANMA TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe ye Nathan Ake şoku! Bir kez daha sakatlandı 1

Fenerbahçe, Nathan Ake'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir."

FENERBAHÇE'DE AKE ENDİŞESİ

Fenerbahçe ye Nathan Ake şoku! Bir kez daha sakatlandı 2

Önceki sakatlığını atlatmak için bireysel çalışmalarını sürdüren Hollandalı futbolcunun yeniden ağrı hissetmesi, Fenerbahçe'de endişeye neden oldu. Ake'nin sahalara dönüş takviminin, sağlık kontrolleri ve tedavi sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sakatlık fenerbahçe Nathan Ake
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