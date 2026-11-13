Jose Mourinho'nun eski öğrencisinden bomba Batrakov sözleri! "Şimdiden takip ediyorlar"

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, Özbekistan-Rusya maçında eski tanıdıklarıyla bir araya geldi. Başakşehirli Eldor Shomurodov'un Batrakov hakkındaki sözleri ve Jose Mourinho sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DE ÇOK KONUŞULAN BİR İSİM"

Rusya Milli Takımı'nın ilk 11'inde sahaya çıkan ve 90+2. dakikada oyundan alınan Aleksey Batrakov, karşılaşma öncesinde Özbek futbolcularla hasret giderdi. Maçın ardından röportaj veren Eldor Shomurodov, Galatasaraylı futbolcunun performansına dikkat çekti.

Batrakov'u yakından takip ettiğini belirten Shomurodov, "Batrakov, Türkiye'de çok konuşulan bir isim. Ligde büyük bir yıldız." ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Röportaj sırasında Shomurodov'a, Roma'dan eski hocası Jose Mourinho'nun şu anda Real Madrid'de görev yaptığı hatırlatılarak Batrakov'u Portekizli teknik adama tavsiye edip etmeyeceği soruldu.

Özbek futbolcu, bu soruya, "Bence Real Madrid şimdiden onu takip ediyor." yanıtını verdi.

"BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAK"

Aleksey Batrakov'un geleceği hakkında da değerlendirmede bulunan Shomurodov, genç futbolcunun mevcut performansını sürdürmesi halinde önemli başarılara ulaşabileceğini söyledi.

Shomurodov, "Geleceği mi? Bence her şey onun elinde. Böyle oynamaya devam ederse, büyük başarılara imza atacak." diyerek sözlerini tamamladı.