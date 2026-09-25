Fenerbahçe'ye ocak ayında yıldız yağacak! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Yaz transfer döneminde Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Kojo Oppong gibi rüya isimleri çubuklu formayla buluşturarak rakiplerine korku salan Fenerbahçe, durmak bilmiyor! Orta sahanın kalbine yapılması planlanan takviyeyi devre arasına saklayan sarı-lacivertli yönetim, Ocak ayı için şimdiden kolları sıvadı. Yönetimin masasındaki 3 kişilik gizli transfer listesi ise dudak uçuklatacak cinsten.

İTALYANLAR YAZDI: HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN DEV TAARRUZ!

Çizme basınında yer alan son dakika haberlerine göre; Fenerbahçe yönetimi, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu sevdasından asla vazgeçmedi! Inter formasıyla Serie A'da fırtınalar estiren 32 yaşındaki tecrübeli maestro için Ocak ayında tüm şartlar seferber edilecek. Inter ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan ancak henüz yeni bir sözleşmeye imza atmayan yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin oyun kurucu krizini kökünden çözecek bir numaralı hedef konumunda.

PREMIER LİG'DEN GENÇ DİNAMO: YASIN AYARI!

Sarı-lacivertlilerin radarındaki ikinci isim ise Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen 22 yaşındaki İsveçli yetenek Yasin Ayari. İsveç Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da boy göstererek dikkatleri üzerine çeken genç dinamo, sezon sonunda bitecek sözleşmesi ve Türkiye'deki 23 yaş altı yabancı kuralına cuk oturmasıyla Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor. Çift yönlü oyunuyla adeta bir makine gibi çalışan Ayari için İngiliz ekibiyle kıran kırana bir pazarlık masasına oturulacak.

BOCA JUNIORS'UN İNCİSİ MİLTON DELGADO İÇİN YENİDEN DEVREDE!

Fenerbahçe'nin yaz aylarında da kapısını çaldığı ancak transferini sonlandıramadığı Boca Juniors'un 21 yaşındaki Arjantinli panzeri Milton Delgado, Ocak listesinin üçüncü sırasında yer alıyor! 23 yaş altı kontenjanı için biçilmiş kaftan olan savaşçı orta sahanın serbest kalma bedeli ise 15 milyon dolar seviyelerinde. Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Arjantinli yıldız adayı için sarı-lacivertlilerin keseyi ağzına kadar açması ve Güney Amerika'da büyük bir operasyona imza atması bekleniyor.