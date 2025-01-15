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Fenerbahçe'ye olumsuz haberler peş peşe geliyor! Transferde işler yolunda gitmiyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.01.2025 23:05
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2.sırada yer alan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kurulan kadrosunu devre arasında güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'ya kötü haberler üst üste geliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye olumsuz haberler peş peşe geliyor! Transferde işler yolunda gitmiyor...

Transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, aldığı peş peşe kötü haberlerle sarsıldı.

YAPILAN TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

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Jose Mourinho'nun isteği üzerine Newcastle United'ın defans oyuncusu Llyod Kelly için teklif yapıldığı öne sürülen sarı - lacivertlilerin önerdiği bonservis Premier Lig ekibi tarafından kabul görülmedi. Bunun üzerine Fransa'ya yönelen Kanarya, bir kötü haberde oradan geldi.

BİR KÖTÜ HABERDE FRANSA'DAN GELDİ

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Foot Mercato'da yer alan habere göre Lens, Fenerbahçe'nin Facundo Medina için yaptığı teklifi reddetti. Haberde Medina'nın, kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı aktarıldı.

BU SEZON MEDINA

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Bu sezon 17 maçta Lens formasını sırtına geçiren Arjantinli oyuncu, takımına skor katkısı veremedi. 25 yaşındaki futbolcu, sol bek ve sol stoper mevkilerinde görev alabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe ingiltere premier lig
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