Fenerbahçe'ye olumsuz haberler peş peşe geliyor! Transferde işler yolunda gitmiyor...

Transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, aldığı peş peşe kötü haberlerle sarsıldı.
Jose Mourinho'nun isteği üzerine Newcastle United'ın defans oyuncusu Llyod Kelly için teklif yapıldığı öne sürülen sarı - lacivertlilerin önerdiği bonservis Premier Lig ekibi tarafından kabul görülmedi. Bunun üzerine Fransa'ya yönelen Kanarya, bir kötü haberde oradan geldi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre Lens, Fenerbahçe'nin Facundo Medina için yaptığı teklifi reddetti. Haberde Medina'nın, kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı aktarıldı.
Bu sezon 17 maçta Lens formasını sırtına geçiren Arjantinli oyuncu, takımına skor katkısı veremedi. 25 yaşındaki futbolcu, sol bek ve sol stoper mevkilerinde görev alabiliyor.
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