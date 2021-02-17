Fenerbahçe'ye Pelkas'tan müjdeli haber geldi. Sakatlığını tamamen atlatan 27 yaşındaki futbolcu, iznin ardından çalışmalara başlayacak.

Pelkas, pazar günkü Göztepe maçının kadrosunda yer alacak. İrfan Can'ın ise tedavisi sürüyor. Sağlık heyeti, milli futbolcuyu, Trabzon deplasmanına hazırlamaya çalışıyor.

Gustavo da en az 1 hafta daha takımdan ayrı kalacak. Brezilyalı oyuncunun da Trabzonspor maçına hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Perotti ise sezonu kapatmıştı.

"BEN DE ÇOK MUTLUYUM"

Diyarbakır'da bulunan bir köy okulunu yenileten Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mame Thiam, "Onlar mutlu oldular, ben de aynı şekilde çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

KASKET DAVASI

Öte yandan, Trabzonspor, son dönemde kasket satışlarında zirve yaptı. Trabzon'dan Fenerbahçe'ye gelen Sosa'nın ise sosyal medyada kasketli paylaşımlar yapması bazı Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

(AKŞAM)