Fenerbahçe'ye Roberto Soldado müjdesi

Fenerbahçe'de golcü sıkıntısı için çözüm aranıyor. Benfica deplasmanında forvetsiz oynamanın problemleri iyice hissedildi. Son 15 dakika oyuna giren Roberto Soldado, maçı sorunsuz tamamladı. Elindeki kırık hala tam olarak kaynamasa da İspanyol futbolcunun ligin ilk maçında Bursaspor'a karşı sahada olması bekleniyor.
Değişmeli görev
Sarı-lacivertlilerde son yılların en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Topal ve Josef de Souza bu sezon farklı bir görüntüde olacak. Mehmet Topal ve Souza'nın bu sezon değişmeli olarak oynatılması hedefleniyor. Defansif iki ön liberolu sistemden vazgeçen Phillip Cocu, iki futbolcunun da performansından ve profesyonelliğinden memnun. Bu nedenle Hollandalı çalıştırıcı iki futbolcuyu dinlendirerek performans almaya çalışacak. Bu çerçevede yarınki Bursaspor maçında Souza forma giyecek. Benfica deplasmanında oynayan Mehmet Topal ise dinlendirilecek ve rövanş maçına saklanacak. (MİLLİYET)
Vodafone Park'ın zemininin bozukluğu, LASK Linz maçı öncesi dikkat çekti!
UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş 1 - 0 LASK Linz (Maç özeti)
Trabzonspor Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman'ın sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı!
Fenerbahçe'nin Islam Slimani'yi kiralamaya çok yakın olduğu iddia edildi
Galatasaray'dan 3 transfer birden
G.Saray'ın eski yıldızı papaz oldu
Yusuf Yazıcı'ya 12 milyon Euro
Süper Lig'i karıştıracak açıklama!
Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu
Samuel Eto'o Adana Demirpor'u reddetti
Juventus sadece Cristiano Ronaldo ile forma satış rekoru kırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum