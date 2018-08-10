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Fenerbahçe'ye Roberto Soldado müjdesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2018 08:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de golcü sıkıntısı için çözüm aranıyor. Roberto Soldado'nun Bursaspor maçında sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Roberto Soldado müjdesi

Fenerbahçe'de golcü sıkıntısı için çözüm aranıyor. Benfica deplasmanında forvetsiz oynamanın problemleri iyice hissedildi. Son 15 dakika oyuna giren Roberto Soldado, maçı sorunsuz tamamladı. Elindeki kırık hala tam olarak kaynamasa da İspanyol futbolcunun ligin ilk maçında Bursaspor'a karşı sahada olması bekleniyor.

Değişmeli görev

Sarı-lacivertlilerde son yılların en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Topal ve Josef de Souza bu sezon farklı bir görüntüde olacak. Mehmet Topal ve Souza'nın bu sezon değişmeli olarak oynatılması hedefleniyor. Defansif iki ön liberolu sistemden vazgeçen Phillip Cocu, iki futbolcunun da performansından ve profesyonelliğinden memnun. Bu nedenle Hollandalı çalıştırıcı iki futbolcuyu dinlendirerek performans almaya çalışacak. Bu çerçevede yarınki Bursaspor maçında Souza forma giyecek. Benfica deplasmanında oynayan Mehmet Topal ise dinlendirilecek ve rövanş maçına saklanacak. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe roberto soldado Spor Toto Süper Lig Bursaspor

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