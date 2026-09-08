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Fenerbahçe'ye Roma maçı öncesi Asensio'dan kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan devi Roma'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan kötü haber geldi. İspanyol yıldızın dev mücadelede forma giyemeyeceği öğrenilirken, zorlu randevunun muhtemel 11'leri de şekillendi.

Fenerbahçe'ye Roma maçı öncesi Asensio'dan kötü haber
Emre Şen
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Şampiyonlar Ligi devler sahnesindeki ilk maçında Perşembe günü Kadıköy'de Roma ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken, sakatlık can sıkmaya devam ediyor. Beşiktaş derbisi sonrası moral arayan sarı-lacivertlilerde kritik mücadele öncesinde Marco Asensio gelişmesi yaşandı.

ASENSIO ROMA VE GAZİANTEP MAÇLARINDA YOK

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan İspanyol hücum oyuncusunun Roma karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı kesinleşti. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Asensio, Roma mücadelesinin ardından Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında da ilk 11'de görev yapamayacak. Teknik heyetin, tecrübeli oyuncunun riske edilmeyerek tamamen hazır hale gelmesi adına temkinli bir yol izleyeceği belirtildi.

HÜCUM HATTINDA YARATICILIK EKSİKLİĞİ

İspanyol yıldızın pas bağlantıları ve hücum kurgusundaki yaratıcılığından mahrum kalan sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde de üretkenlik sağlamakta zorlanmıştı. Asensio'nun yokluğunu hücum hattında önemli bir eksik olarak değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, Roma karşısında farklı bir hücum planıyla sahaya çıkmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Zorlu mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları şu şekilde:

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Škriniar, Nathan Aké, Archie Brown, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Kerem Aktürkoğlu.

Roma: Mile Svilar, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Mario Hermoso, Wesley, Nahuel Molina, Bryan Cristante, Manu Koné, Paulo Dybala, Matías Soulé, Donyell Malen.

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Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio fenerbahçe
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