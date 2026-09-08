SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

THY, dünya devi Liverpool'a sponsor oldu! Bu anlaşma tarihe geçecek

Premier Lig devi Liverpool, Türk Hava Yolları (THY) ile 5 yıllık dev bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. 2027/28 sezonundan itibaren geçerli olacak 300 milyon sterlinlik rekor kontratla birlikte, İngiliz ekibinin dünyaca ünlü kırmızı formalarının göğsünde THY logosu yer alacak.

THY, dünya devi Liverpool'a sponsor oldu! Bu anlaşma tarihe geçecek
Emre Şen

İngiltere Premier Lig'in köklü ve başarılı kulüplerinden Liverpool, küresel spor dünyasında büyük yankı uyandıran ticari bir iş birliğini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran 2027 tarihinden itibaren Kırmızı-Beyazlıların yeni ana sponsoru oldu. Bu tarihi anlaşma kapsamında THY logosu; 2027/28 sezonundan başlayarak Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının maç formalarının önünde boy gösterecek.

5 YILDA 300 MİLYON STERLİNLİK REKOR BEDEL

THY, dünya devi Liverpool a sponsor oldu! Bu anlaşma tarihe geçecek 1

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre; 5 yıllık süreyi kapsayan bu dev anlaşma doğrultusunda Liverpool, THY'den sezon başına 60 milyon sterlin kazanacak. Toplam değeri 300 milyon sterlin seviyesine ulaşan sözleşme, kulübün kasasına çok büyük bir ekonomik güç sağlayacak. Liverpool'un 2010 yılından bu yana forma önü sponsoru olan Standard Chartered ile mevcut kontratının yıllık 50 milyon sterlin değerinde olduğu belirtilirken, THY anlaşmasının Premier Lig tarihinde "yalnızca forma önü sponsorluğunu kapsayan" en değerli ticari sözleşme olduğuna dikkat çekiliyor.

LIVERPOOL: "BİZİM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

THY, dünya devi Liverpool a sponsor oldu! Bu anlaşma tarihe geçecek 2

Rekor anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Liverpool Ticari İşler Direktörü Ben Latty, duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti: "Bu bizim için bir dönüm noktası ve Türk Hava Yolları'nı Haziran 2027'den itibaren ana kulüp partnerimiz olarak ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." Latty ayrıca, kulübün uzun süredir sponsoru olan Standard Chartered'ın Haziran 2027 sonrasında da "global partner" sıfatıyla kulüp bünyesinde kalmaya devam edeceğini vurguladı.

THY: "EN İKONİK FORMALARDA YER ALMAK BÜYÜK MUTLULUK"

THY, dünya devi Liverpool a sponsor oldu! Bu anlaşma tarihe geçecek 3

Bu devasa küresel iş birliğinin yankıları sürerken Türk Hava Yolları CEO'su Ahmet Olmuştur da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Liverpool'un dünya futbolunun en tanınan markalarından biri olduğunun altını çizen Olmuştur, "İsmimizin dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olması bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'ye Roma maçı öncesi Asensio'dan kötü haberFenerbahçe'ye Roma maçı öncesi Asensio'dan kötü haber
Sergen Yalçın'dan olay yaratacak iddia! "Dediğim çıkmazsa bir daha futbol konuşmam"Sergen Yalçın'dan olay yaratacak iddia! "Dediğim çıkmazsa bir daha futbol konuşmam"
Anahtar Kelimeler:
THY Türk Hava Yolları Liverpool thy türk hava yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Annesini görenler şaştı kaldı! ''İkizi gibi''

Annesini görenler şaştı kaldı! ''İkizi gibi''

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.