THY, dünya devi Liverpool'a sponsor oldu! Bu anlaşma tarihe geçecek

İngiltere Premier Lig'in köklü ve başarılı kulüplerinden Liverpool, küresel spor dünyasında büyük yankı uyandıran ticari bir iş birliğini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran 2027 tarihinden itibaren Kırmızı-Beyazlıların yeni ana sponsoru oldu. Bu tarihi anlaşma kapsamında THY logosu; 2027/28 sezonundan başlayarak Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının maç formalarının önünde boy gösterecek.

5 YILDA 300 MİLYON STERLİNLİK REKOR BEDEL

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre; 5 yıllık süreyi kapsayan bu dev anlaşma doğrultusunda Liverpool, THY'den sezon başına 60 milyon sterlin kazanacak. Toplam değeri 300 milyon sterlin seviyesine ulaşan sözleşme, kulübün kasasına çok büyük bir ekonomik güç sağlayacak. Liverpool'un 2010 yılından bu yana forma önü sponsoru olan Standard Chartered ile mevcut kontratının yıllık 50 milyon sterlin değerinde olduğu belirtilirken, THY anlaşmasının Premier Lig tarihinde "yalnızca forma önü sponsorluğunu kapsayan" en değerli ticari sözleşme olduğuna dikkat çekiliyor.

LIVERPOOL: "BİZİM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Rekor anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Liverpool Ticari İşler Direktörü Ben Latty, duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti: "Bu bizim için bir dönüm noktası ve Türk Hava Yolları'nı Haziran 2027'den itibaren ana kulüp partnerimiz olarak ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." Latty ayrıca, kulübün uzun süredir sponsoru olan Standard Chartered'ın Haziran 2027 sonrasında da "global partner" sıfatıyla kulüp bünyesinde kalmaya devam edeceğini vurguladı.

THY: "EN İKONİK FORMALARDA YER ALMAK BÜYÜK MUTLULUK"

Bu devasa küresel iş birliğinin yankıları sürerken Türk Hava Yolları CEO'su Ahmet Olmuştur da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Liverpool'un dünya futbolunun en tanınan markalarından biri olduğunun altını çizen Olmuştur, "İsmimizin dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olması bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.