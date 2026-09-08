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Sergen Yalçın'dan olay yaratacak iddia! "Dediğim çıkmazsa bir daha futbol konuşmam"

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yorumculuğa dönen teknik direktör Sergen Yalçın, KAFA Sports ekranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şanslarını değerlendirdi. Çok konuşulacak açıklamalara imza atan tecrübeli futbol adamı, iddialı bir rest çekerek "Dediğim çıkmazsa futbolla ilgili bir daha konuşmayacağım" dedi.

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak iddia! "Dediğim çıkmazsa bir daha futbol konuşmam"
Emre Şen

Teknik direktör Sergen Yalçın, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki durumları hakkında dikkat çeken analizlerde bulundu. İki temsilcimizin rakiplerini kıyaslayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, Manchester United hakkındaki sert eleştirileriyle de gündeme oturdu.

"FENERBAHÇE'NİN ROMA'YI YENMESİ MUCİZE GİBİ"

Sergen Yalçın dan olay yaratacak iddia! "Dediğim çıkmazsa bir daha futbol konuşmam" 1

Fenerbahçe'nin sahasında oynayacağı Roma mücadelesini değerlendiren Yalçın, İtalyan ekibinin fizik gücüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Gasperini’nin takımı bir defa; Roma her yerde birebir oynuyor, çok sert bir takım. Ben Fenerbahçe’nin işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş maçının üstüne bu psikolojiyle Fenerbahçe’nin 3 puan alması bence mucize gibi duruyor. Fenerbahçe’nin Roma maçında 1-0'a oynaması lazım. Bekleyecek, savunma yapacak, kontra oynayacak. Lyon’u ve Samsun’u böyle yendi ama oynadığın takım Roma, Lyon değil."

"GALATASARAY FENERBAHÇE'DEN DAHA FAZLA PUAN ALIR"

Sergen Yalçın dan olay yaratacak iddia! "Dediğim çıkmazsa bir daha futbol konuşmam" 2

Galatasaray'ın Sporting Lizbon deplasmanındaki şansını ve genel Şampiyonlar Ligi tablosunu yorumlayan tecrübeli teknik adam, "Osimhen’in olmayışı Galatasaray’ı mutlaka zorlayacaktır ama Galatasaray’ın Sporting deplasmanında şansı var, oradan galibiyetle de dönebilir. Galatasaray’ın şansı Fenerbahçe’ye göre bence çok daha fazla. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray daha fazla puan alır." ifadelerini kullandı.

"O BEŞİKTAŞ'LA BU GRUPTA 5 MAÇ KAZANIRDIM"

Sergen Yalçın dan olay yaratacak iddia! "Dediğim çıkmazsa bir daha futbol konuşmam" 3

Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemdeki Şampiyonlar Ligi kura şanssızlığından ve yaşanan sakatlıklardan dert yanan Sergen Yalçın, "Tarihin en iyi Dortmund’u, tarihin en iyi Ajax’ı ve namağlup Sporting bana denk geldi. Bize 'bu gruptan rahat çıkar' dediklerinde beni gülme tuttu. Şimdiki Galatasaray'ın grubuna bakıyorum, vallahi billahi o dönemki Beşiktaş'la 5 tane maç kazanırım derim. Minimum 4-5 galibiyet alırdım." şeklinde konuştu.

"MANCHESTER UNITED İLK 3'E GİRSİN FUTBOLU BIRAKIRIM"

Sergen Yalçın dan olay yaratacak iddia! "Dediğim çıkmazsa bir daha futbol konuşmam" 4

İngiliz devi Manchester United'ı sert sözlerle eleştiren ve büyük bir iddiada bulunan Yalçın sözlerini şöyle tamamladı:

"Manchester United’dan nefret ettim, hiç seyretmem. Kadroya bakıyorum, bir tane yetenekli oyuncusu yok! En önemli oyuncusu Bruno Fernandes, ondan da bir şey olmaz. Manchester United İngiltere’de şampiyon falan olamaz, imkansız! Bırak şampiyonluğu ilk 2'ye, ilk 3'e bile giremez. Eğer benim 'olmaz' dediğim olsun, futbolu mutbolu her şeyi bırakacağım! Futbolla ilgili bir daha hiç konuşmayacağım."

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
teknik direktör olarak ne başarısı var ki , yorumcu olarak kale alalım
Sergen paso hava gazı fitbolu adam gibi oynayamadi teknik direktörlük masal yorumculuk hepten rezalet hayatta insandan birşey olmazmi ya olmuyor işte sergen
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