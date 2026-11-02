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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku!

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde sakatlık sorunları giderek büyüyor. Göztepe maçının ardından yaşanan son gelişme, kritik mücadele öncesinde savunma hattındaki hesapları altüst etti.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku!
Burak Kavuncu

Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de gözler yaklaşan Şampiyonlar Ligi sınavına çevrildi. Ancak karşılaşma öncesinde yaşanan sakatlık gelişmesi, teknik heyeti kadro tercihi konusunda düşündürmeye başladı.

OPPONG DA LİVERPOOL MAÇINDA YOK

Fenerbahçe ye Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku! 1

Nathan Ake'nin sakatlığının ardından formayı devralan Kojo Oppong, Göztepe karşılaşmasının ardından stadyumdan sekerek ayrılmıştı. Genç savunmacının yaşadığı sakatlık nedeniyle Liverpool karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

STOPER ROTASYONUNDA İKİ İSİM KALDI

Fenerbahçe ye Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku! 2

Ake'nin ardından Oppong'un da kadroda yer alamayacak olması, Fenerbahçe'nin savunma hattındaki seçeneklerini iyice azalttı. Bu iki oyuncunun yokluğunda sarı-lacivertlilerin stoper rotasyonunda yalnızca Milan Skriniar ve Yiğit Efe Demir kalacak.

FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ye Şampiyonlar Ligi ndeki Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku! 3

Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Liverpool Sakatlık fenerbahçe şampiyonlar ligi
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