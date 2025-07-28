Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi öncesi sevindiren haber! Igor Paixao resmen Marsilya'da...

Fransa basınında yer alan L'Équipe kaynaklı habere göre, Feyenoord’da takımın en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Brezilyalı Igor Paixao Marsilya’ya transfer oldu.

RAKAM AÇIKLANDI

Feyenoord'da başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcunun 35 milyon euroya Fransız ekibi Marsilya'nın yolunu tuttuğu öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Feyenoord formasını 47 maçta terletirken, bu maçlarda 18 gol atıp, 19 asist yaparak takımına ciddi katkı sağladı. Hem skorer hem de oyun kurucu özellikleriyle dikkat çeken Paixao, bundan böyle kariyerine Marsilya’da devam edecek.