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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi öncesi sevindiren haber! Igor Paixao resmen Marsilya'da...

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Feyenoord’da kan kaybı devam ediyor. Hollanda ekibinde Igor Paixao Marsilya’ya transfer oldu.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi öncesi sevindiren haber! Igor Paixao resmen Marsilya'da...
Burak Kavuncu

Fransa basınında yer alan L'Équipe kaynaklı habere göre, Feyenoord’da takımın en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Brezilyalı Igor Paixao Marsilya’ya transfer oldu.

RAKAM AÇIKLANDI

Fenerbahçe ye Şampiyonlar Ligi öncesi sevindiren haber! Igor Paixao resmen Marsilya da... 1

Feyenoord'da başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcunun 35 milyon euroya Fransız ekibi Marsilya'nın yolunu tuttuğu öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ye Şampiyonlar Ligi öncesi sevindiren haber! Igor Paixao resmen Marsilya da... 2

Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Feyenoord formasını 47 maçta terletirken, bu maçlarda 18 gol atıp, 19 asist yaparak takımına ciddi katkı sağladı. Hem skorer hem de oyun kurucu özellikleriyle dikkat çeken Paixao, bundan böyle kariyerine Marsilya’da devam edecek.

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