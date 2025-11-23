Fenerbahçe'ye Samsunspor'dan sürpriz transfer!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Samsunspor’un dikkat çeken kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı gündemine aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun olumlu raporu sonrası sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun maliyetine dair kapsamlı bir araştırma başlattı.

Devre arasındaki takviye çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba’yı radarına aldı. Sezon başında Sheffield Wednesday’den Karadeniz ekibine transfer olan genç oyuncunun özellikle hızı ve fizik gücüyle Tedesco’nun beğenisini kazandığı belirtildi.

ÖNCE KİRALIK, OLMAZSA BONSERVİS TEKLİFİ

Samsunspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musaba için Fenerbahçe’nin transfer planı da netleşti. Sarı-lacivertlilerin ilk etapta kiralama teklifinde bulunacağı, görüşmelerin olumlu seyretmemesi halinde ise bonservis önerisi sunacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Samsunspor formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan Anthony Musaba, 4 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.