SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye Samsunspor'dan sürpriz transfer!

Fenerbahçe, Samsunspor’un dikkat çeken yıldızı Anthony Musaba’yı transfer listesine dahil ederken, sarı-lacivertli yönetim oyuncunun maliyetini öğrenmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Teknik ekibin onayıyla hız kazanan süreçte, Musaba için hem bonservis hem de sözleşme şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Samsunspor'dan sürpriz transfer!
Emre Şen

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Samsunspor’un dikkat çeken kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı gündemine aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun olumlu raporu sonrası sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun maliyetine dair kapsamlı bir araştırma başlattı.

Devre arasındaki takviye çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba’yı radarına aldı. Sezon başında Sheffield Wednesday’den Karadeniz ekibine transfer olan genç oyuncunun özellikle hızı ve fizik gücüyle Tedesco’nun beğenisini kazandığı belirtildi.

ÖNCE KİRALIK, OLMAZSA BONSERVİS TEKLİFİ

Samsunspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musaba için Fenerbahçe’nin transfer planı da netleşti. Sarı-lacivertlilerin ilk etapta kiralama teklifinde bulunacağı, görüşmelerin olumlu seyretmemesi halinde ise bonservis önerisi sunacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Samsunspor formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan Anthony Musaba, 4 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe
17:00
Beşiktaş Beşiktaş
-
Samsunspor Samsunspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım ile belediye aracı tartışma yaşadı: "Böyle terbiyesizlik mi olur lan! İstanbul'u buraya yığarım"Aziz Yıldırım ile belediye aracı tartışma yaşadı: "Böyle terbiyesizlik mi olur lan! İstanbul'u buraya yığarım"
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi!Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi!
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.