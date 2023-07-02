Fenerbahçe'ye sezon başında gelmişti! Yıldız isim, sosyal medyadan veda etti...

Geride kalan sezonu Ziraat Türkiye Kupası'yla tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığının ardından göreve İsmail Kartal getirilmişti. Sarı - lacivertlilerdeki mesaisine ara vermeden başlayan tecrübeli teknik adamın gelişi sonrasında ilk ayrılık da belli oldu.

ALIOSKI VEDA ETTİ

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski, sarı - lacivertlilere veda etti.

"BENİM İÇİN BİR ONURDU"

Kuzey Makedonyalı sol bek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle. Sadece söylemek istiyorum ki, desteğiniz için çok teşekkürler. Fenerbahçe’de oynamak ve buranın bir parçası olmak benim için bir onurdu. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bolca başarı ve iyi şanslar, teşekkürler." dedi.

Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergilerken, Ziraat Türkiye Kupası sevinci de yaşadı.



