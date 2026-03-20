Fenerbahçe'ye Skriniar'dan korkutan haber! "Kariyerinin bir kısmını riske attı"

Fenerbahçe savunmasının kilit ismi Milan Skriniar’ın sakatlık sürecinde gelen sürpriz milli davet, sarı-lacivertli camiada yankı uyandırdı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübe abidesinin, Slovakya’nın Dünya Kupası elemelerindeki kader maçları için "kariyerini riske atarak" kampa katılması, teknik direktör Francesco Calzona’nın çarpıcı açıklamalarıyla gündeme oturdu.

"KARİYERİNİ RİSKE ATTI!"

Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona: "Skriniar, oldukça ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Mümkün olduğunca çabuk geri dönüp takıma yardım etmek için büyük oyuncuların yaptığı gibi davranıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attığını söyleyebiliriz.

En az 1 maçta bizimle birlikte olmak ve takıma yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. 2 maçta da oynayabilmesini umut ediyoruz."

"FENERBAHÇE VE SKRINIAR'A TEŞEKKÜR EDERİM!"

Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzona, düzenlediği basın toplantısında Skriniar’ın büyük bir karakter koyduğunu vurguladı. Slovakya teknik direktörü Francesco Calzona, "Fenerbahçe'ye ve kaptan Milan Skriniar'a, maçın bizim için ne kadar önemli olduğuna dair anlayış gösterdikleri için kamuoyu önünde teşekkür etmek istiyorum."

SAKATLIĞINA RAĞMEN "KAPTAN" GÖREV BAŞINDA

Fenerbahçe savunmasının bel kemiği Milan Skriniar, yeşil sahalara dönüş hazırlığı yaparken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sakatlığı tam olarak geçmeyen ve bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli stoper, Slovakya Milli Takımı’nın hayati öneme sahip maçları öncesi aday kadroya dahil edildi. Skriniar’ın henüz tam hazır olmamasına rağmen bu daveti kabul etmesi, sakatlığının nüksetme ihtimali nedeniyle sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi.

RİSKLİ KARAR: DERBİ ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kritik derbileri öncesi Skriniar'ın milli takımda kariyerini riske atacak olması, teknik heyette soru işaretleri yarattı. Sakat oyuncunun milli takımda forma giyip giymeyeceği, giyerse sakatlığının ciddiyetinin artıp artmayacağı merak konusu. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun sağlık durumunu yakından takip etmek üzere Slovakya sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olduğu belirtiliyor.