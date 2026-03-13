Fenerbahçe'ye şok UEFA raporu! 4 isim için acil savunma istendi iddiası

Türk futbol gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre; UEFA Finansal Fair Play Komitesi müfettişleri ve Deloitte uzmanlarından oluşan heyetin Fenerbahçe hesaplarında yaptığı inceleme sonuçlandı. Hazırlanan raporda, özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun düşük bedelli sözleşmesi ve dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho dahil üç yıldız ismin transfer süreçlerindeki eksikliklere dikkat çekildi. UEFA’nın kulübe gönderdiği yazı ile bu dosyalar hakkında resmi belge ve savunma talep ettiği belirtilirken, ortaya çıkan bu tablo sonrası Fenerbahçe'nin Hakan Safi ile iletişime geçerek durumu düzeltmesini talep ettiği öğrenildi. İşte o haber...

UEFA KAPIYA DAYANDI! KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SÖZLEŞMESİ GÜNDEM...

Türkiye gazetesi yazarı Tahir Kum köşe yazısında UEFA'nın, Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Jose Mourinho, Diego Carlos ve Milan Skriniar’ın sözleşmeleriyle ilgili yazılı savunma istediğini açıkladı...

"UEFA, Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Jose Mourinho, Diego Carlos ve Milan Skriniar’ın sözleşmeleriyle ilgili yazılı savunma istedi.

UEFA Finansal Fair Play Komitesi müfettişleri ve Deloitte bünyesindeki uzmanlardan oluşan dört kişilik bir ekip, 22-23 Ocak tarihlerinde Fenerbahçe kulübünün hesaplarını incelemişti. Yapılan bu detaylı denetimlerin ardından hazırlanan ve kulüp açısından pek iç açıcı olmadığı belirtilen rapor, sarı lacivertli yönetime gönderildi.

İncelemeler sonucunda UEFA’nın; Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho, Milan Skriniar ve Diego Carlos’un transferlerinde tespit ettiği eksiklikler sebebiyle kulüpten bilgi, belge ve yazılı savunma talep etti.

Bu raporun en çok dikkati çeken ve aylardır kamuoyunda tartışılan maddelerinden birini Kerem Aktürkoğlu’nun asgari ücretli sözleşmesi oluşturuyor.

UEFA’nın Kerem Aktürkoğlu konusunda vereceği karar büyük önem taşıyor. Olası bir usulsüzlük tespitinde UEFA’nın vereceği bir para cezası dahi “transferde usule aykırılık” anlamına geleceği için, durumun TFF talimatları açısından çok daha ciddi yaptırım söz konusu olur. Bu da sadece para cezasıyla kalmaz.

Ancak TFF, Fenerbahçe ve hukukçular üçgeninden edindiğim bilgilere göre; Fenerbahçe yönetiminin son bir haftada Kerem konusunda tıpkı Samsunspor maçındaki gibi büyük bir stres yaşamış."

"SAFİ HOLDİNG TALEBİ KABUL ETMEDİ! CEZA GÜNDEME GELEBİLİR..."

Fenerbahçeye yakınlığı ile bilinen gazeteci Sercan Hamzaoğlu'da katıldığı 343 programında bu iddiaları destekleyerek, kulübün eski yöneticisi Hakan Safi ile Fenerbahçe'nin iletişime geçtiğini fakat ödemelerin hala holding üzerinden gösterildiğini belirtti.

"Kerem Aktürkoğlu sözleşmesinde UEFA müdahalesi...

UEFA, Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki sözleşmeyi kabul etmedi ve düzeltilmesini istedi.

Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, kulübün eski yöneticisi ve yetkilisi Hakan Safi ile temasa geçerek mevcut sözleşmenin feshedilmesi, oyuncuyla kulüp üzerinden yeni bir kontrat yapılması ve ödemelerin Safi Holding tarafından kulübe yapılması talebinde bulundu. Kulüp de bu ödemeleri diğer oyuncularda olduğu gibi futbolcuya kendisi yapmayı istiyor.

Ancak Safi Holding bu talebi kabul etmedi ve ödemeleri şirket üzerinden oyuncuya yapmaya devam ediyor.

Bu durum, UEFA’nın Fenerbahçe’ye para cezası ve bazı ek yükümlülükler getirme ihtimalini güçlendirdi. Kulübün yapacağı son savunmanın kabul edilmemesi halinde ceza gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.