Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'ndan kötü haber! İtiraz reddedildi, Konyaspor maçında kulübede yok

Süper Lig'e Konyaspor maçı ile oynayacağı karşılaşma ile dönecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlarken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, Adana Demirspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verildiğini açıklamıştı.

İTİRAZA YANIT GELDİ!

Bu karara itiraz eden ve Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'ndan yanıt geldi.

KARAR ONANDI

Buna göre; Tahkim Kurulu, Adana Demirspor maçının ardından kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 1 maç men ve 26 Bin TL para cezası verilen Portekizli teknik adamın cezasının onandığını açıkladı. Jesus, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile karşılaşacağı erteleme maçında kulübedeki yerini alamayacak.



