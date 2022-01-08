Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! İtalyan devi, Attila Szalai için gemileri yaktı

Avrupa devlerinin takibi altında olan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için Milan devrede. Kjaer'in sakatlığı sonrası Danimarkalı savunmacının yerini kaliteli bir futbolcuyla doldurmak isteyen İtalyan ekibi, Macar yıldızı transfer listesinin zirvesine aldı.

FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe Yönetimi'nin Macar stoperin bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirlediği öne sürüldü. Kırmızı-siyahlıların ise Attila Szalai transferini bu rakamın biraz daha altına bitirmeye çalışacağı kaydedildi.

AVRUPA DEVLERİ MIN-JAE'Yİ DE TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Min-jae Kim de birçok Avrupa devinin takibi altında. Ancak Sarı-Lacivertliler'in, Güney Korali savunmacıyı bu transfer döneminde satmayı düşünmediği belirtildi. Szalai'nin gönderilmesi halinde de yeni gelecek teknik adamla kadro üzerine yapılacak değerlendirmeler sonucu stoper alınıp alınmayacağına karar verilecek.

