Fenerbahçe'ye Thiago transferinde Galatasaray rakip oldu!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın alınması için olumlu rapor verdiği Thiago için Galatasaray devreye girdi.

PARADES OLMADI, THIAGO İÇİN BASTIRIYORLAR

Leandro Paredes transferinde geriye düşen Galatasaray, bu bölgeye Thiago'nun alınması için bastırmaya başladı. 2024 yılında sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu için menajerler aracılığı ile yoklama yapıldı.

FENERBAHÇE İSTİYOR

Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için Galatasaray'ın araya girmesi Thiago'nun kafasını karıştırdı. Tüm bu gelişmeler sonrası Thiago Alcantara'nın sosyal medya hesabından Liverpool ifadesini silmesi dikkatlerden kaçmadı.



