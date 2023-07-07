SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'ye Thiago transferinde Galatasaray rakip oldu!

Fenerbahçe'ye Thiago transferinde Galatasaray rakip oldu!

07.07.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Thiago'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye Thiago transferinde Galatasaray rakip oldu!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın alınması için olumlu rapor verdiği Thiago için Galatasaray devreye girdi.

PARADES OLMADI, THIAGO İÇİN BASTIRIYORLAR

c7e588b4703fe2d3e5216b18a94c9cd34c73c5b6

Leandro Paredes transferinde geriye düşen Galatasaray, bu bölgeye Thiago'nun alınması için bastırmaya başladı. 2024 yılında sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu için menajerler aracılığı ile yoklama yapıldı.

FENERBAHÇE İSTİYOR

skysports-thiago-alcantara_5744574

Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için Galatasaray'ın araya girmesi Thiago'nun kafasını karıştırdı. Tüm bu gelişmeler sonrası Thiago Alcantara'nın sosyal medya hesabından Liverpool ifadesini silmesi dikkatlerden kaçmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paylaşım rekoru kırdı! Basın toplantısında...Paylaşım rekoru kırdı! Basın toplantısında...
[RMV-10]
F.Bahçe resmen açıkladı! İşte yeni sportif direktörF.Bahçe resmen açıkladı! İşte yeni sportif direktör
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray thiago Süper Lig 10 erden süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.