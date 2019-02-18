SPOR

Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sakatlığı atlatan Tolgay Arslan'ın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı duyuruldu.

Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

Fenerbahçe'ye, geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zenit maçı öncesi sakatlanan Tolgay Arslan'dan iyi haber geldi. Zenit maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken kasığında yaşadığı sakatlık sonucu kısmi yırtık tespit edilen Tolgay, 6 gün içinde takıma döndü.

Sakatlığını atlatan Tolgay'ın, sarı-lacivertlilerin bugün yaptığı antrenmanın tamamında takımla çalıştığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun, Zenit'le 21 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği öğrenildi. Öte yandan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Zenit'le Rusya'da yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
F.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktıF.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tolgay arslan Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig UEFA Avupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

F.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktı

F.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktı

Fenerbahçe Vesely ile yeniden anlaştı

Fenerbahçe Vesely ile yeniden anlaştı

Semih Kaya'dan F.Bahçe'ye gönderme

Semih Kaya'dan F.Bahçe'ye gönderme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan iyi haber

Tolgay takımla birlikte çalıştı

Beşiktaş - Fenerbahçe yüksek gerilim hattı! Olaysız maç yok

F.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktı

Fenerbahçe'nin Christian Zapata ile anlaştığı iddia edildi

F.Bahçe transferi bitirdi!

Fenerbahçe son 28 yılın en kötü iç saha performansını sergiledi

Kadıköy düştü! Son 28 yılın en kötüsü

Stanislav Çerçesov: Roman Neustadter kariyerine nerede devam edeceğini düşünüyor

Neustadter karar aşamasında! Açıkladı

Alex'ten Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman sözleri!

Alex'ten Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman sözleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.