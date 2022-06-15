SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma kimdir, aslen nereli? Armindo Tue Na Bruma kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma kimdir, aslen nereli? Armindo Tue Na Bruma kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

15.06.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklanan Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Tam adı Armindo Tue Na Bruma olan ünlü yıldızın Fenerbahçe Kulübü'ne transferi konusunda anlaşmaya varıldı. Peki Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma kimdir, aslen nereli? Armindo Tue Na Bruma kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma kimdir, aslen nereli? Armindo Tue Na Bruma kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

PSV Eindhoven forması giymekte olan ünlü futbolcu Bruma, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ünlü ismin kiralık olarak transferi konusunda yer aldığı kulüp ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Gelişmenin ardından Bruma'nın hayatı da merak konusu oldu. Peki Bruma kimdir, aslen nereli?

BRUMA KİMDİR?

Fenerbahçe, ilk olarak Santa Clara'dan Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmasının ardından bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı lacivert takım bu defa Galatasaray forması da giyen Bruma'yı kiralık olarak takıma transfer etti. Bruma, 1994 yılında dünyaya gelmişir ve kendisini 2013 yazında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda dünyaya duyurmuştur. Portekiz U20 takımındaki performansıyla Avrupa kulüpleri tarafından çokça beğenilmiştir ve o dönemki transfer döneminin sonunda 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting'den Galatasaray'a transfer olmuştur.

Bruma 2015/2016 sezonununda Real Sociedad'da kiralık olara oynamıştır. Ayrıca 2017 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer olmuş ve 2019 senesinin yazında 12 milyon euro bonservis bedeliyle PSV'ye transfer olmuştur. Son olarak 2020/2021 sezonunda Olympiakos'a kiralık olarak geçen Portekizli yıldız, geride kalan sezonu da PSV'de devam ettirmiştir.

Bruma, geçtiğimiz sezon 46 maça çıkmıştır ve 10 gol 4 asist üretmiştir. Galatasaray kariyerinde ise toplamda 85 maça çıkan Bruma, yine toplam 15 gol atmıştır. Ayrıca 21 de asist yapmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Kupası'na böyle gittiler! Herkes şaşkınDünya Kupası'na böyle gittiler! Herkes şaşkın
Kerem Aktürkoğlu transferinde kimsenin beklemediği olay gerçekleşti!Kerem Aktürkoğlu transferinde kimsenin beklemediği olay gerçekleşti!
Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı...Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Bruma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Milli Takım'ın şakası yok!

Milli Takım'ın şakası yok!

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Golü attık ama sevinemedik!

Golü attık ama sevinemedik!

Szalai yıldızlaştı, 1928'den sonra ilk yaşandı

Szalai yıldızlaştı, 1928'den sonra ilk yaşandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çok az biliniyor: Hayrete düşürdü! Tek harika yanı tadı değil

Çok az biliniyor: Hayrete düşürdü! Tek harika yanı tadı değil

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.