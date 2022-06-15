Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma kimdir, aslen nereli? Armindo Tue Na Bruma kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

PSV Eindhoven forması giymekte olan ünlü futbolcu Bruma, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ünlü ismin kiralık olarak transferi konusunda yer aldığı kulüp ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Gelişmenin ardından Bruma'nın hayatı da merak konusu oldu. Peki Bruma kimdir, aslen nereli?

BRUMA KİMDİR?

Fenerbahçe, ilk olarak Santa Clara'dan Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmasının ardından bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı lacivert takım bu defa Galatasaray forması da giyen Bruma'yı kiralık olarak takıma transfer etti. Bruma, 1994 yılında dünyaya gelmişir ve kendisini 2013 yazında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda dünyaya duyurmuştur. Portekiz U20 takımındaki performansıyla Avrupa kulüpleri tarafından çokça beğenilmiştir ve o dönemki transfer döneminin sonunda 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting'den Galatasaray'a transfer olmuştur.

Bruma 2015/2016 sezonununda Real Sociedad'da kiralık olara oynamıştır. Ayrıca 2017 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer olmuş ve 2019 senesinin yazında 12 milyon euro bonservis bedeliyle PSV'ye transfer olmuştur. Son olarak 2020/2021 sezonunda Olympiakos'a kiralık olarak geçen Portekizli yıldız, geride kalan sezonu da PSV'de devam ettirmiştir.

Bruma, geçtiğimiz sezon 46 maça çıkmıştır ve 10 gol 4 asist üretmiştir. Galatasaray kariyerinde ise toplamda 85 maça çıkan Bruma, yine toplam 15 gol atmıştır. Ayrıca 21 de asist yapmıştır.

