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Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.07.2020 17:14 | Son Güncelleme

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Sivasspor'a yenilerek Şampiyonlar Ligi hayallerine nokta koymuştu. Önümüzdeki yıl mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da buna göre yapılıyor. Mert Hakan Yandaş ile anlaşan Sarı Lacivertliler'de yıldız futbolcunun giyeceği forma numarası belli oldu.

Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı. Bu sonucun ardından Sivasspor ile arasındaki puan farkı 7 olan Fenerbahçe'nin 3.'lük şansı kalmadı. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada tüm gözler Mert Hakan Yandaş'ın üzerindeydi.

Gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek olan yıldız orta saha, maç içinde Tolgay Arslan ile küçük bir gerilim de yaşadı. Tahir Karapınar ile samimi görüntüler veren Mert Hakan, maç bitiminde ise Emre Belözoğlu ile forma değiştirdi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu transfer hamlelerini üst üste yaparken, çalışmalarını sürdürüyor. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş'ın ise üzerine titriyor. Emre Belözoğlu, Sivasspor ile sözleşmesi biten ve yeni sezonda çubuklu formayı giyecek olan başarılı orta sahayla neredeyse her gün telefonda da konuşuyor. Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Belözoğlu, Mert Hakan'a kendi giydiği 5 numaralı formayı verecek.

Deneyimli isim Mert Hakan'a, "Artık 5 numaralı forma senin. Bu forma sana çok yakışacak ve uzun yıllar sana ait olacak. Takımın bütün oyun planını senin üzerine yapacağız" dedi. Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da 8 numaralı formayı terletiyordu.


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