Fenerbahçe'ye uçak gibi kanat! Armand Lauriente için transferde sona gelindi... Feyenoord maçına yetiştiriliyor

Fenerbahçe'de transfer harekatı son sürat devam ediyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord ile oynayacağı maça sol kanat transferini yetirtirmek isteyen sarı lacivertli yönetim düğmeye bastı. İtalya'nın Sassoulo takımından Armand Lauriente için transferde sona gelindi.

MOURINHO ÇOK BEĞENİYOR!

İtalyan ekibinde gösterdiği performansla bir çok Avrupa takımını peşine takan Armand Lauriente'nin en büyük özelliği hızı ile rakiplerini çok çabuk ekarte edebiliyor oluşu. Teknik direktör Mourinho'nun takımı direkt olarak hücuma taşıyabilecek bir isim olarak nitelendirdiği yıldız oyuncu için transferin 20 milyon euro civarına biteceği öğrenildi.

BENFICA MAÇI SONRASI SÜREÇ HIZLANDI

Teknik direktör Jose Mourınho'nun Benfica ile oynadıkları özel maçın ardından yaptığı sert açıklamalar sonrası yönetim süreci hızlandırdı. Mourınho, "Takımın durumu net. Başkan da (Ali Koç) bu noktada benle aynı düşünüyordur. Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Bugün maça baktığımız zaman herkes neyin eksik olduğunu görebiliyor. Eklenmesi gereken şeyleri ve yapılması gereken şeyleri herkesin net olarak görebildiğini düşünüyorum.'' ifadeleri kullanarak topu yönetime atmıştı. Başkan Ali Koç'un bu konuşmanın ardından İtalya'ya geçip transferi sonlandırmak için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.

AZ KALSIN İNGİLTERE'YE GİDİYORDU

Geçtiğimiz günlerde Sunderland ile hem kulüp olarak hem de oyuncu bazında anlaşma sağlanmasına rağmen transfer son anda iptal olmuştu. Sassoulo'da artk bir geleceği olmadığına inanan yıldız futbolcu kariyerinde bir değişiklik istiyor.