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Fenerbahçe'ye üçüncü Fransız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin resmi sözleşme imzaladığı Adil Rami, kulüp tarihinin 3. Fransız futbolcusu oldu.

Fenerbahçe'ye üçüncü Fransız

Fenerbahçe'nin resmi sözleşme imzaladığı Adil Rami, sarı-lacivertlilerin tarihindeki üçüncü Fransız futbolcu oldu. Son olarak Fransa'nın Olympique Marsilya takımında forma giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, 2 sene sonra bir Fransız futbolcuya imza attırdı.

2005 yılındaki Nicolas Anelka transferiyle ilk kez bir Fransız oyuncuyu renklerine katan sarı-lacivertliler, bu ülkeden ikinci transferini ise 2 sezon önce Mathieu Valbuena ile yapmıştı. Sezon başında Valbuena ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin 3. Fransız futbolcusu ise Fas asıllı Adil Rami oldu.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERDE TERCİHİ FRANSA

Transferde uzun bir dönem Brezilya ligi ağırlıklı bir politika izleyen Fenerbahçe, son zamanlarda gözünü Fransa takımlarına çevirdi. Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda transferde Fransa ligini tercih etti. Fenerbahçe, Adil Rami'den önce geçtiğimiz 4 sezonda Fransa liginden 5 oyuncuyu kadrosuna kattı.

2015-2016 sezonunda Fransa'nın Lille takımından Simon Kjaer'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, o sezondan itibaren söz konusu ligden her yıl en az bir oyuncuyu transfer etti. Kajer'in ardından 2016-2017 sezonunda Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinden Gregory van der Wiel'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda ise bahsi geçen ligden 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Monaco kulübünden Nabil Dirar ile Olympique Lyon'dan Mathieu Valbuena'yı transfer eden Fenerbahçe, geçen sezon ise Lille'den Yassine Benzia'yı kiralamıştı.

KARİYERİ ÖNEMLİ KULÜPLERDE GEÇTİ

Adil Rami, kariyerinde çok önemli takımlarda forma giydi. Fransa, İspanya ve İtalya gibi üst düzey liglerin önemli takımlarında görev yapan Adil Rami, milli formayla da başarılı bir performans ortaya koydu.

Futbol piyasasına ilk olarak Fransa'nın Lille takımında oynadığı dönemde adını duyuran Rami, başarılı geçen 4 sezonun ardından İspanya'nın Valencia takımının dikkatini çekti. İspanyol ekibinin formasını 2,5 sezon terleten Adil Rami, 2013-2014 sezonunda ise İtalya'nın Milan ekibine transfer oldu.

Milan'da 1,5 sezon top koşturduktan sonra yeniden İspanya'ya dönen Rami, bu kez Sevilla formasını giydi. Endülüs temsilcisinde de 2 sezon forma giyen Fransız oyuncu, son olarak ise ülkesinin Olympique Marsilya takımında oynadı.

İSTİKRAR ABİDESİ

Adil Rami, kariyeri boyunca oynadığı takımlarda istikrarlı bir performansa imza attı. Yaşadığı sık sakatlıklar dışında kolay kolay formasını kimseye kaptırmayan tecrübeli futbolcu, istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

FENERBAHÇE'YE GOLÜ VAR

Adil Rami, yeni sezonda formasını giyeceği Fenerbahçe'ye karşı daha önce gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, Lille formasıyla 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Fransa'da 2-1 Lille üstünlüğüyle biten karşılaşmanın rövanşında Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken, Adil Rami 85. dakikada attığı golle sarı-lacivertlileri kupanın dışına itmişti.

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