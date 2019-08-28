Fenerbahçe'ye üçüncü Fransız

Fenerbahçe'nin resmi sözleşme imzaladığı Adil Rami, sarı-lacivertlilerin tarihindeki üçüncü Fransız futbolcu oldu. Son olarak Fransa'nın Olympique Marsilya takımında forma giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, 2 sene sonra bir Fransız futbolcuya imza attırdı.

2005 yılındaki Nicolas Anelka transferiyle ilk kez bir Fransız oyuncuyu renklerine katan sarı-lacivertliler, bu ülkeden ikinci transferini ise 2 sezon önce Mathieu Valbuena ile yapmıştı. Sezon başında Valbuena ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin 3. Fransız futbolcusu ise Fas asıllı Adil Rami oldu.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERDE TERCİHİ FRANSA

Transferde uzun bir dönem Brezilya ligi ağırlıklı bir politika izleyen Fenerbahçe, son zamanlarda gözünü Fransa takımlarına çevirdi. Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda transferde Fransa ligini tercih etti. Fenerbahçe, Adil Rami'den önce geçtiğimiz 4 sezonda Fransa liginden 5 oyuncuyu kadrosuna kattı.

2015-2016 sezonunda Fransa'nın Lille takımından Simon Kjaer'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, o sezondan itibaren söz konusu ligden her yıl en az bir oyuncuyu transfer etti. Kajer'in ardından 2016-2017 sezonunda Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinden Gregory van der Wiel'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda ise bahsi geçen ligden 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı.