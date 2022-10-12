Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nden kötü haber gelebilir! Barcelona ve Juventus...

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde grupta lider konumda bulunan Fenerbahçe, turnuvanın favorileri arasında gösterilmişti. UEFA'nın yaptığı açıklamadan sonra bir hayli heyecanlanan Fenerbahçe taraftarı, hesap kitap yapmaya başlamıştı.

ROMA FAVORİLER ARASINDAYDI! FENERBAHÇE DE EKLENDİ...

Turnuvanın ilk 5 favorisinden biri olan Roma'nın yanına Fenerbahçe de eklendi. Üst üste alınan başarılı sonuçların ardından UEFA'nın yapay zeka teknolojisi o listeye temsilcimiz Fenerbahçe'yi de ekledi. Türkiye'de sadece Galatasaray'ın gösterdiği başarının ardından sarı-lacivertlilerin bu olaya bu kadar yaklaşması taraftarı bir hayli heyecanlandırdı.

BARCELONA VE JUVENTUS ŞOKU!

Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne düşmesi olası takımlar arasında Barcelona ve Juventus'un gösterilmesi Fenerbahçe taraftarını tedirgin etti. Yapılan oylamalara göre dev takımlar UEFA Avrupa Ligi'ne düşebilir.

•Juventus

•Barcelona

•Milan

•Leipzig

•Sevilla

•Franfurt

•Leverkusen

•Ajax



