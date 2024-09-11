Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kasasını doldurdu

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, Kupa 2'de final oynamak isterken, ilk maçına 26 Eylül Perşembe günü Union Saint-Gilloise ile oynayacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren temsilcimizin şimdiye kadar kasasına koyduğu gelir de dikkat çekti.

DEV GELİR

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başladı. Burada Lugano’yu saf dışı bırakan Sarı-Lacivertliler, 200 bin Euro gelir elde etti. 3. ön eleme turunda Lille’e kaybeden temsilcimiz, Avrupa Ligi’ne kaldı.

7.4 MİLYON EURO GARANTİ

Fenerbahçe, ayak bastı parası olarak 4.1 milyon Euro, market gelirinden ise iki ayrı parça olarak toplamda 7.4 milyon Euro’yu garantiledi. Henüz Avrupa’da lig aşaması maçları başlamadan Sarı-lacivertliler 11 milyon 700 bin Euro’yu kasasına koydu.