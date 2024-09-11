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Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kasasını doldurdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.09.2024 08:29
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UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ilk maçına Union Saint-Gilloise karşısında çıkacak. Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başladı. Burada Lugano’yu saf dışı bırakan sarı-lacivertlilerin kasasına giren gelir belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kasasını doldurdu

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, Kupa 2'de final oynamak isterken, ilk maçına 26 Eylül Perşembe günü Union Saint-Gilloise ile oynayacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren temsilcimizin şimdiye kadar kasasına koyduğu gelir de dikkat çekti.

DEV GELİR

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Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başladı. Burada Lugano’yu saf dışı bırakan Sarı-Lacivertliler, 200 bin Euro gelir elde etti. 3. ön eleme turunda Lille’e kaybeden temsilcimiz, Avrupa Ligi’ne kaldı.

7.4 MİLYON EURO GARANTİ

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Fenerbahçe, ayak bastı parası olarak 4.1 milyon Euro, market gelirinden ise iki ayrı parça olarak toplamda 7.4 milyon Euro’yu garantiledi. Henüz Avrupa’da lig aşaması maçları başlamadan Sarı-lacivertliler 11 milyon 700 bin Euro’yu kasasına koydu.

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