Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Ali Koç sazı eline aldı, dünya devleriyle görüşme yapıyor! İmzalar artık an meselesi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de tek hedef yeni sezonda şampiyonluk... Transferler edilecek isimleri titizlikle inceleyen sarı-lacivertli yönetimde gözler yapılacak anlaşmalara çevrildi. Jose Mourinho'nun istediği oyuncularla bizzat görüşen Ali Koç, transfer harekatını bu sezon kendisin yönetmeye karar verdi.

ALİ KOÇ BİRÇOK YILDIZLA TEMASTA

Transfer piyasasında son derece aktif olan Fenerbahçe'de Ali Koç, birçok yıldızla yakın temas kurdu. Bu oyuncuların başında gelen Milan'ın starı Samuel Chukwueze için imza aşamasına olan Ali Koç, Mourinho'nun da onay vermesiyle transferi bitirmek üzere...

SANCHO'DA MUTLU SON YAKIN

Kanatlara hızlı ve yıldız isimler almak isteyen Fenerbahçe'de gündemdeki bir diğer isim Jadon Sancho... Sarı-lacivertliler, Manchester United ile yaptığı görüşmeden olumlu cevap aldı. Sancho'yu da arayıp ikna eden Jose Mourinho, takımların anlaşması durumunda yıldız oyuncuyu kadrosunda görecek. Ali Koç'un bizzat yürüttüğü bir diğer transfer olan Sancho'da pazarlıklar başladı.