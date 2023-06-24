Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini İzmir'de buldu! Transfer kısa süre içinde resmiyete dökülecek...

Fenerbahçe; Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitirmiş ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarlarını mutlu etmişti. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler ise gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. 18 yaşındaki yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

'YENİ ARDA GÜLER': EFE KONUŞKAN!

Sarı-lacivertliler, oyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı - lacivertliler, 2008 doğumlu genç futbolcu için Bucaspor ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.

"ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ"

İzmir ekibinin futbol akademi direktörü Engin Dursun; Sports Digitale'e yaptığı açıklamada, "Efe Konuşkan'ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız." ifadelerini kullandı.

RESMİYETE DÖKÜLECEK

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ın transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.



