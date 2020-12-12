Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu

İç saha puan cetvelinde 7'inci sırada yer alan Yeni Malatyaspor, deplasman maçlarında ise iç sahanın uzağında kaldı. Deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Malatya temsilcisi, 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 2 puanla dış saha puan cetvelinde son sıralarda aldı.

Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 5 maçta 11 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasıyla hem deplasmanda kazanamama problemini sonlandırmak hem de rakibine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

İSTANBUL'DAKİ TEK GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 17 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı maçlarda sadece bir kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyeti de 2019-2020 sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş'a karşı elde etti.

