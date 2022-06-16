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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

16.06.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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