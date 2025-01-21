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Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.01.2025 22:06
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Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe yeni transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa forması giyen Diego Carlos'la anlaşma sağladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini iletmek için İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

DIEGO CARLOS'UN RAKAMLARI

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2022/23 sezonunun başında 3 yıl formasını giydiği Sevilla'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 31 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Diego Carlos, İngiliz kulübü ile toplamda 60 resmi karşılaşmaya çıktı. 31 yaşındaki Brezilyalı savunmacı bu sezon ise, 17 karşılaşmada şans bulurken, gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Sağ ayaklı savunmacı, 19/20 sezonunda İspanyol ekibi ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe
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