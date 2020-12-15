Fenerbahçe yeniden Samuel Kalu'nun peşinde!

Fenerbahçe'de Samuel Kalu sesleri yeniden yükseliyor. Sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti'nin yanı sıra Enner Valencia ve Mame Thiam'dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi. İlk olarak ise yaz transfer döneminde istenen Samuel Kalu'nun ismi yeniden gündeme geldi.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Yönetimin, yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü Bourdeaux ile görüşeceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

KANATLARDAKİ SORUNU ÇÖZECEK

Bu sezon maç başına 7,5 kez başarılı top sürebilen Fenerbahçe'de bu istatistik de kanatların verimli çalışmadığını ispatladı. Kanarya, Kalu ile kanatlardaki sorunu çözmek istiyor.

SÜRATİ VE TOP TEKNİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Fener'in yeniden gündemine aldığı Kalu, sürati ve top tekniği ile ön plana çıkıyor. Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler'in kanatlarda yaşadığı sorunu bitirebilecek yeteneğe sahip. (Akşam)

