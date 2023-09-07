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Fenerbahçe'yi 115 milyondan etti! Transferi suya düştü...

07.09.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de forma giyemeyen Luan Peres'in sözleşmesi donduruluyor. Geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilmesine karar verilen yıldız oyuncunun adı TFF listesinden çıkartılarak yabancı kontenjanında boşluk açılacak. Sakatlığı sebebiyle Santos'a transferi iptal olan Peres sarı-lacivertlileri önemli bir gelirden etti.

Luan Peres

Luan Peres

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Doktorların ameliyat kararı almasının ardından bu talebi kabul eden Peres'in sözleşmesi dondurulacak.

DÖNÜŞÜ MİNİMUM 2-3 AY

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Luan Peres'in ameliyat olması durumunda iyileşmesinin 2-3 ayı bulacağı öğrenilmişti. Bu olaya rağmen ameliyat olmayı kabul eden Peres'in sözleşmesi dondurularak yabancı kontenjanında boşluk açılacak.

115 MİLYONDAN ETTİ

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Peres sakatlanınca Santos’a transferi yattı. Santos'a 4 milyon euro'ya transfer olması beklenen Peres, sakatlanmasa Fenerbahçe'ye yaklaşık 115 milyon tl kazandıracaktı.

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