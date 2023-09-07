Fenerbahçe'yi 115 milyondan etti! Transferi suya düştü...

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Doktorların ameliyat kararı almasının ardından bu talebi kabul eden Peres'in sözleşmesi dondurulacak.

DÖNÜŞÜ MİNİMUM 2-3 AY

Luan Peres'in ameliyat olması durumunda iyileşmesinin 2-3 ayı bulacağı öğrenilmişti. Bu olaya rağmen ameliyat olmayı kabul eden Peres'in sözleşmesi dondurularak yabancı kontenjanında boşluk açılacak.

115 MİLYONDAN ETTİ

Peres sakatlanınca Santos’a transferi yattı. Santos'a 4 milyon euro'ya transfer olması beklenen Peres, sakatlanmasa Fenerbahçe'ye yaklaşık 115 milyon tl kazandıracaktı.

