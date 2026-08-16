SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'yi canlı yayında topa tuttu! Olay yaratan sözler

Süper Lig'in 2026-2027 sezonu açılış maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de eleştiri okları yönetime ve teknik heyete döndü. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin yerli oyuncu kalitesini ve hücum ağırlıklı transfer politikasını çok sert sözlerle hedef aldı.

Fenerbahçe'yi canlı yayında topa tuttu! Olay yaratan sözler
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Başkentte alınan bu şok mağlubiyet, sarı-lacivertli takımda uzun süredir devam eden rekor serilerin de sonunu getirdi.

İSMAİL KARTAL'IN REKOR SERİLERİ BİTTİ

Fenerbahçe yi canlı yayında topa tuttu! Olay yaratan sözler 1

Alınan 2-1'lik yenilgiyle birlikte teknik direktör İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki 27 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Aynı zamanda tecrübeli çalıştırıcının deplasmandaki 33 maçlık müthiş namağlup serisi de Ankara'da noktalandı. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, tam 10 yıl aradan sonra Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

"FENERBAHÇE'NİN TÜRK FUTBOLCULARI İYİ DEĞİL"

Fenerbahçe yi canlı yayında topa tuttu! Olay yaratan sözler 2

Karşılaşmanın ardından ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'deki yerli oyuncu kalitesine ve transfer stratejisine yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çelikler, sarı-lacivertli takımdaki Türk futbolcuların yetersiz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim, Fenerbahçe'nin kabul etmesi gereken bir gerçek var. Fenerbahçe'nin Türk futbolcuları iyi değil. Dün Galatasaray maçında Barış Alper'i falan görüyorsunuz. Bu Türk futbolcuları iyi olsaydı Dünya Kupası'nda sıfırıncı olmazlardı. Türk Milli Takımı'nı da belli bir yere getiren futbolcular genellikle uluslararası futbolcularımız."

"VEDAT'I GERİ ALDILAR, SAVUNMAYI UNUTTULAR"

Fenerbahçe yi canlı yayında topa tuttu! Olay yaratan sözler 3

Eleştirilerinin dozunu artıran ve Fenerbahçe futbol şubesini hedef alan Çelikler, takımın gerçek sorununun savunmada olduğunu vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

"Fenerbahçe'nin problemi hücumda değil. Fenerbahçe gitti, yemedi içmedi, birinci transferini 17 milyon Euro'ya gençken sattığı Vedat Muriqi'i 15,5 milyon Euro'ya geri alarak yaptı. Fenerbahçe futbol şubesi; Aziz Yıldırım, Cihan Kamer, Oğuz Çetin, İsmail Kartal... Bu dörtlü şu ana kadar 'Başarılı bir transfer dönemi geçirdik' demesinler. Çünkü bütün hamlelerini hücuma yaptılar. Halbuki Fenerbahçe'nin savunmaya takviyeye ihtiyacı var. Geçen sene de savunmaya takviyeye ihtiyacı vardı."

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa'da yılın transferi! PSG, Ferran Torres’i kadrosuna kattıAvrupa'da yılın transferi! PSG, Ferran Torres’i kadrosuna kattı
Beşiktaş, ligde ilk sınavında Eyüpspor’u konuk edecekBeşiktaş, ligde ilk sınavında Eyüpspor’u konuk edecek
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ali Çelikler fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.