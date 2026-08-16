Fenerbahçe'yi canlı yayında topa tuttu! Olay yaratan sözler

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Başkentte alınan bu şok mağlubiyet, sarı-lacivertli takımda uzun süredir devam eden rekor serilerin de sonunu getirdi.

İSMAİL KARTAL'IN REKOR SERİLERİ BİTTİ

Alınan 2-1'lik yenilgiyle birlikte teknik direktör İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki 27 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Aynı zamanda tecrübeli çalıştırıcının deplasmandaki 33 maçlık müthiş namağlup serisi de Ankara'da noktalandı. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, tam 10 yıl aradan sonra Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

"FENERBAHÇE'NİN TÜRK FUTBOLCULARI İYİ DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'deki yerli oyuncu kalitesine ve transfer stratejisine yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çelikler, sarı-lacivertli takımdaki Türk futbolcuların yetersiz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim, Fenerbahçe'nin kabul etmesi gereken bir gerçek var. Fenerbahçe'nin Türk futbolcuları iyi değil. Dün Galatasaray maçında Barış Alper'i falan görüyorsunuz. Bu Türk futbolcuları iyi olsaydı Dünya Kupası'nda sıfırıncı olmazlardı. Türk Milli Takımı'nı da belli bir yere getiren futbolcular genellikle uluslararası futbolcularımız."

"VEDAT'I GERİ ALDILAR, SAVUNMAYI UNUTTULAR"

Eleştirilerinin dozunu artıran ve Fenerbahçe futbol şubesini hedef alan Çelikler, takımın gerçek sorununun savunmada olduğunu vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

"Fenerbahçe'nin problemi hücumda değil. Fenerbahçe gitti, yemedi içmedi, birinci transferini 17 milyon Euro'ya gençken sattığı Vedat Muriqi'i 15,5 milyon Euro'ya geri alarak yaptı. Fenerbahçe futbol şubesi; Aziz Yıldırım, Cihan Kamer, Oğuz Çetin, İsmail Kartal... Bu dörtlü şu ana kadar 'Başarılı bir transfer dönemi geçirdik' demesinler. Çünkü bütün hamlelerini hücuma yaptılar. Halbuki Fenerbahçe'nin savunmaya takviyeye ihtiyacı var. Geçen sene de savunmaya takviyeye ihtiyacı vardı."