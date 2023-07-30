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Fenerbahçe'yi istememişti, beklemediği bir kariyer yaşamıştı! Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e o takımla geri dönüyor...

30.07.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak tarihe adını yazdıran Ömer Faruk Beyaz, 1 Temmuz 2021'de sarı - lacivertlilerden ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutmuş ve taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı. Bundesliga ekibinden ayrılmak istediği öne sürülen genç futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi. Volkan Demirel'in yönettiği Hatayspor, Beyaz için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de 2019/20 sezonunun son haftasında Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık bandını alan ve sarı - lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu. Burada kariyerinin şokunu yaşayan Beyaz, bu sezon başında Bundesliga 2 takımlarından Magdeburg'a kiralanmıştı. Magdeburg'da tutunamayan Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık sözleşmesi feshedilmişti.

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Kariyerini Stuttgart'ta sürdürmek istemediği öne sürülen Beyaz için flaş bir iddia gündeme geldi.

HATAYSPOR İLE ANLAŞTI

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Ajansspor'un haberine göre teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz ile prensip anlaşmasına vardı.

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Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı kaydedildi.

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Geçtiğimiz sezon sadece 4 resmi maça çıkabilen Beyaz, 69 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist üretemedi.

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