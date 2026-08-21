Fenerbahçe'yi karıştıran olay! Talisca ayrılıyor: 'Anlaşmaya varıldı'

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması tüm hızıyla sürerken, Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak isteyen sarı-lacivertlilerin bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planladığı belirtilirken, Brezilyalı yıldızın da bu isimler arasında yer alabileceği öne sürüldü.

TALISCA İÇİN BAE İDDİASI

Brezilya basınında yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden El-Cezire, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'yı transfer etmek için harekete geçti.

Pablo Oliviera'nın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Talisca'nın yeniden BAE'de forma giymesi ihtimali bu iddiayla birlikte gündeme geldi.

ANLAŞMAYA VARILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde daha da dikkat çeken bir detay yer aldı. El-Cezire ile Anderson Talisca arasında anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.

Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu kontenjanındaki planlaması doğrultusunda Talisca'nın geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.