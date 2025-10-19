SPOR

Fenerbahçe'yi reddetmişti! Sadece 39 gün dayanabildi... Nottingham Forest Ange Postecoglou'nu kovdu!

Chelsea yenilgisi sonrası Nottingham Forest, teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırdı. 39 günde 8 maça çıkan Yunan asıllı Avustralyalı çalıştırıcı, galibiyet yüzü göremeden görevden alındı. Forest, Premier Lig’de 8 haftada topladığı 5 puanla düşme hattında bulunuyor.

Berker İşleyen

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Chelsea karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan duyuruda, “Bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonuç ve performansın ardından Ange Postecoglou’nun teknik direktörlük görevine son verilmiştir. Kulüp bu konuda başka bir açıklama yapmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe yi reddetmişti! Sadece 39 gün dayanabildi... Nottingham Forest Ange Postecoglou nu kovdu! 1

SADECE 39 GÜN GÖREVDE KALDI

Görevde yalnızca 39 gün kalan Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam, Nottingham Forest’ın başında çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı; 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe yi reddetmişti! Sadece 39 gün dayanabildi... Nottingham Forest Ange Postecoglou nu kovdu! 2

FOREST DÜŞME HATTINDA

Sezona kötü başlayan Nottingham Forest, Premier Lig’de oynadığı 8 karşılaşmada sadece 5 puan toplayarak 18. sırada, yani düşme hattında yer alıyor.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Postecoglou, daha önce Brisbane Roar, Melbourne Victory, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F. Marinos, Celtic ve Tottenham gibi takımları çalıştırdı. Kariyerinde üç farklı ülkede lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik adam, Tottenham’ı UEFA Avrupa Ligi zaferine taşımıştı.

