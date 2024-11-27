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Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor... Osimhen bile şaşkın!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.11.2024 09:01
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Süper Lig'de ara transfer dönemine kısa bir süre kala temaslarını sıklaştıran Galatasaray'da Icardi'nin sezonu kapatması tüm planları değiştirirken Sarı-Kırmızılı yönetimin sürpriz bir ismi listeye aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor... Osimhen bile şaşkın!
Jonathan David

Jonathan David

KAN Kanada
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Galatasaray, devre arası yaklaşırken transfer temaslarını sıklaştırmış durumda.

Özellikle Icardi'nin sezonu kapatması sonrası Osimhen'in yanına Icardi'yi aratmayacak bir isim için çalışmalarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar büyük heyecan yaratacak bir isim için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

YILDIZ İSİM İÇİN İLK TEMAS

Jonathan-David

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın hedefindeki ismin Lille formasıyla harika bir sezon geçiren Jonathan David olduğu belirlendi. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı golcü için girişimlere başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'Yİ ELEMİŞTİ

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Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde Lille ile karşılaşan Fenerbahçe 2-1 yenik ayrıldığı ilk karşılaşmanın rövanşında rakibi ile 1-1 berabere kalarak play-off şansını kaçırmıştı. Normal süresi 1-0 Sarı-Lacivertliler'in üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarına gidilirken, temsilcimizi yıkan gol 118. dakikada Jonathan David'in kaydettiği penaltıdan gelmişti.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

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Yönetim ocak ayında David'in menajeriyle görüşerek hem kariyer planları hem de olası talipleriyle ilgili fikir alış verişinde bulunacak. 24 yaşındaki futbolcunun ismi çok sayıda Avrupa deviyle beraber anılıyor.

LILLE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Jonathan-David

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri çeken Jonathan David'in piyasa değeri tam 45 milyon Euro. 2020-21 sezonunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le birlikte forma giyen David, Lille'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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