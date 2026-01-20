SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'yi sarsan haber! Yıldız isim sezonu kapatabilir: Ameliyata alınacak

Fenerbahçe’nin Real Betis’e kiraladığı Sofyan Amrabat’ta sakatlık şoku büyüyor. Ameliyat kararı alan Faslı orta saha oyuncusunun sezonu kapatma ihtimali güçlenirken, Betis’ten beklenen 10 milyon Euro’nun üzerindeki bonservis beklentisi de tehlikeye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi sarsan haber! Yıldız isim sezonu kapatabilir: Ameliyata alınacak
Berker İşleyen
Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Betis
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’nin sezon başında Real Betis’e kiraladığı Sofyan Amrabat’tan gelen sakatlık haberi sarı-lacivertli cephede moralleri bozdu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun yaşadığı talihsiz sakatlıkta beklenen iyileşme sağlanamazken, ameliyat kararı alınması transfer planlarını da doğrudan etkiledi.

AMELİYAT KAÇINILMAZ OLDU

Fenerbahçe yi sarsan haber! Yıldız isim sezonu kapatabilir: Ameliyata alınacak 1

Betis’te takım arkadaşı Isco ile yapılan antrenmanda yaşanan çarpışma sonrası sağ ayak bileğinden sakatlanan Amrabat için ilk etapta ameliyatsız tedavi yöntemleri denendi. Ancak konservatif tedaviden sonuç alınamaması, operasyon seçeneğini gündeme getirdi.

SEZONU KAPATMA RİSKİ

Fenerbahçe yi sarsan haber! Yıldız isim sezonu kapatabilir: Ameliyata alınacak 2

Faslı futbolcunun bu hafta sonu Hollanda’da uzman doktorlar tarafından sağ ayak bileğinden ameliyat edilmesi bekleniyor. Operasyon sonrası rehabilitasyon sürecinin uzun olacağı öngörülürken, Amrabat’ın sezonu kapatma ihtimali güçlenmiş durumda.

BONSERVİS PLANLARI ETKİLENDİ

Fenerbahçe yi sarsan haber! Yıldız isim sezonu kapatabilir: Ameliyata alınacak 3

Amrabat’ın sahadaki performansından memnun kalan Real Betis’in, sakatlık öncesinde kalıcı transfer için Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif yapabileceği konuşuluyordu. Ancak yaşanan bu gelişme sonrası söz konusu beklentinin ciddi şekilde zayıfladığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulübün Amrabat’tan beklediği bonservis geliri de böylece riske girmiş oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ve Galatasaray ilk transferini yaptı! Uçak kalkıyor: İşte İstanbul'a geliş tarihiVe Galatasaray ilk transferini yaptı! Uçak kalkıyor: İşte İstanbul'a geliş tarihi
Böylesi görülmedi! Galatasaray'dan 'KAP' açıklaması geldiBöylesi görülmedi! Galatasaray'dan 'KAP' açıklaması geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Real Betis Sakatlık son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.