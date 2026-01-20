Fenerbahçe'yi sarsan haber! Yıldız isim sezonu kapatabilir: Ameliyata alınacak

Fenerbahçe’nin sezon başında Real Betis’e kiraladığı Sofyan Amrabat’tan gelen sakatlık haberi sarı-lacivertli cephede moralleri bozdu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun yaşadığı talihsiz sakatlıkta beklenen iyileşme sağlanamazken, ameliyat kararı alınması transfer planlarını da doğrudan etkiledi.

AMELİYAT KAÇINILMAZ OLDU

Betis’te takım arkadaşı Isco ile yapılan antrenmanda yaşanan çarpışma sonrası sağ ayak bileğinden sakatlanan Amrabat için ilk etapta ameliyatsız tedavi yöntemleri denendi. Ancak konservatif tedaviden sonuç alınamaması, operasyon seçeneğini gündeme getirdi.

SEZONU KAPATMA RİSKİ

Faslı futbolcunun bu hafta sonu Hollanda’da uzman doktorlar tarafından sağ ayak bileğinden ameliyat edilmesi bekleniyor. Operasyon sonrası rehabilitasyon sürecinin uzun olacağı öngörülürken, Amrabat’ın sezonu kapatma ihtimali güçlenmiş durumda.

BONSERVİS PLANLARI ETKİLENDİ

Amrabat’ın sahadaki performansından memnun kalan Real Betis’in, sakatlık öncesinde kalıcı transfer için Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif yapabileceği konuşuluyordu. Ancak yaşanan bu gelişme sonrası söz konusu beklentinin ciddi şekilde zayıfladığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulübün Amrabat’tan beklediği bonservis geliri de böylece riske girmiş oldu.