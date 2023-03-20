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Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nden eleyen Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollar ayrılıyor!

20.03.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı ve Sarı Lacivertliler'i kupa dışına iten Sevilla'da, Sampaoli için ayrılık kararı alındı. Avrupa Ligi'nde tur atlanmasına karşın Sevilla, küme düşme hattından bir türlü çıkamayan Sevilla'da fatura teknik adama kesildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nden eleyen Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollar ayrılıyor!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla ilk maçı 2-0 kazanırken, rövanş mücadelesinde 1-0 yenilse de temsilcimizi turnuva dışına iterek çeyrek finale katılmaya hak kazanmıştı.

Fenerbahçe mücadelesinin ardından ligde Getafe ile karşılaşan İspanyollar mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal 90+5'te gol atma başarısı göstermişti. Tüm bunlar yaşanırken, Sevilla teknik direktörü Sampoili için alınan yenilgi sonrası için ayrılık kararı alındı.

Marca'nın haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlanmasına karşın Sevilla, küme düşme hattından bir türlü çıkamazken pahalı kadrosuyla büyük bir kabus yaşıyor. Bu durumun faturası Sampaoli'ye kesilirken, istikrarlı sonuçlar alamaması üzerine bu kararı aldı.

"TAKTİK YOK, ANARŞİ VAR"

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Takımın taktik yönünde zayıf olduğunu da Sevilla'nın önemli isimlerinden Bono, "Hiçbir şey belli değil. Sahada karmakarışığız. Şansa bağlı yaşıyoruz. Nasıl oynayacağımızı bilmiyoruz. Anarşi ile hücum ediyor, anarşi ile savunma yapıyoruz." dedi. Bono dışında birçok oyuncu da röportajlarda benzer şekilde taktiksel eksikliklerden bahsetti.

TAZMİNATI BELLİ OLDU!

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Sevilla yönetimi, pazar günü alınan Getafe mağlubiyeti sonrası pazartesi günü erken saatlerde bir araya geldi ve Sampaoli ile vedalaşma kararı aldı. Arjantinli teknik adamı görüşmeye çağıran Sevilla yönetimi, 11 milyon euro'luk tazminatını makul seviyeye indirmesini talep etti. Sampaoli ise bir miktar indirim yapacağı sinyalini verdi ancak Sevilla'nın istediği seviyeye de inmedi.

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