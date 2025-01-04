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  4. Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'den Galatasaray'a olay gönderme! "Her şey yerinde güzeldir... Yeter artık!!!"

Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'den Galatasaray'a olay gönderme! "Her şey yerinde güzeldir... Yeter artık!!!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.01.2025 22:30
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Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup etmesiyle birlikte maç eksiğiyle 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yönetici Ahmet Ketenci, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'den Galatasaray'a olay gönderme! "Her şey yerinde güzeldir... Yeter artık!!!"

Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, Galatasaray'ın taraftarı önünde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

PUAN FARKI 11'E ÇIKTI

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Ligin ilk yarısını 36 puan ile 2. sırada kapatan Fenerbahçe, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup etmesiyle birlikte 11 puan gerisine düştü. Sarı - lacivertliler, maç eksiğini Pazar akşamı Hatayspor karşısında kapatacak.

"YAZIKLAR OLSUN"

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Tiyatro sahnesinin olduğu bir görselin üzerine; Tiyatro, oyuncu ya da oyuncular tarafından bir sahnede ya da bir alanda, seyirciler önünde sergilenmesi amacıyla yazılmış ya da doğaçlama oluşturulmuş edebi sahne sanatıdır. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır. Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. İyi güzel ama her şey yerinde güzeldir... Yeter artık!!!" yazan Ketenci, Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan mücadeledeki hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
2 - 1
Göztepe Göztepe

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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