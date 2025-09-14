SPOR

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü’den Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in paylaşımına tepki!

Gecenin maçında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrılırken, maçın ardından Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü’den hem Galatasaray’a hem de Trabzonspor’a olay göndermeler yaptı. Trabzon Belediye Başkanı'nın paylaşımına ise sert cevap verdi. İşte konuşması...

Burak Kavuncu

Gecenin maçında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrılırken, maçın ardından Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü’den hem Galatasaray’a hem de Trabzonspor’a olay göndermeler yaptı.

‘‘TARAF DEĞİŞTİRDİ!’’

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü’den Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç in paylaşımına tepki! 1

Hakemin kararlarını eleştiren Hulusi Belgü, "Önemli konulardan biri, çok ilginç bir şekilde hakemin tamamen taraf değiştirmesi oldu, tarafsızlığını yitirmesi oldu. Trabzonspor'un hakemle ilgili yaptığı paylaşımdan sonra etkilendiklerini düşünüyorum." dedi.

‘‘TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ…’’

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü’den Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç in paylaşımına tepki! 2

Pozisyonlara dikkat çeken Belgü, "Bizim çok net bir golümüz verilmedi. Bununla ilgili fazla konuşacak değiliz. Benim gördüğüm kadarıyla, Trabzonspor'un golünden önce çok net bir faul vardı. Zaten biz hep rakip yarı sahada oynadık. Verilmeyen golümüz çizgiyi geçti, tartışmaya açık ama VAR hakemleri görememişler. Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum ama hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’I İŞARET ETTİ!

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü’den Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç in paylaşımına tepki! 3

Belgü, "Galatasaray'ın sarı kartları verilmiyor. Rakibimizin sarı kartları hala verilmiyor. İki senedir gündeme getiriyoruz. Bizim de rakiplerimizin sarı kartları verilmiyor. Federasyonu bu konuyla ilgilenmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

TRABZONSPOR’A SERT KONUŞTU! 2011-12’Yİ HATIRLATTI…

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü’den Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç in paylaşımına tepki! 4

Hulusi Belgü, 2011-12 sezonuna da gönderme yaparak, "Bazı şeyler unutulmuyor! 2011-2012 kupasını unutamıyorlar! Aykut Kocaman'ın attığı gole şampiyonluğu aldığımızı unutamıyorlar! Bunları unutmamaya devam etsinler. İtidalli konuşmaya devam ediyorum ama bizi zorlamasınlar! Biz her durumda, her yerde, Trabzon'da da oynarız! Kimseden korkumuz yok!" diye konuştu.

"MHK KENDİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü’den Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç in paylaşımına tepki! 5

Hakemlerin genç ve tecrübesiz olduğunu belirten Belgü, "MHK'nın kendisini gözden geçirmesi gerekiyor. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyor. Bugünkü hakemlerin çok deneyimi yok. Hatalara sözümüz yok ama bilinçli yapılan şeyler gözümüzden kaçmıyor." dedi.

TRABZON BELEDİYE BAŞKANINA SERT CEVAP VERDİ

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü’den Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç in paylaşımına tepki! 6

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." paylaşımına tepki gösteren Hulusi Belgü, "Trabzon Belediye Başkanı abuk sabuk bir tweet atmış, Fenerbahçe'yi şikeyle suçlamış. Bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır. Sırf siyasi çıkar elde etmek için yapılmış bir şey. Bir belediye başkanının oy toplamak için manipülasyon yapması kabul edilemez. Bunu şiddetle kınıyoruz. Fenerbahçe Kulübü olarak bu arsız kişinin sonuna kadar peşinde olacağız ve neyin ne olduğunu kendisine göstereceğiz."

