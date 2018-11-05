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Koeman'a olay teklif!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.11.2018 08:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe yönetiminden Erwin Koeman'a flaş teklif! Yönetim, takımın başına yeni bir teknik adam gelse bile Koeman'ın sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmasını ve gelen teknik direktöre yardımcı olmasını istedi.

Koeman'a olay teklif!

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinde takımın başında yer alan Erwin Koeman'ın takımdaki geleceği konusunda kritik bir teklifte bulundu.

EN AZINDAN DEVREYE KADAR

Yönetim, Koeman'dan yeni teknik direktör takımın başına gelse bile sezon sonuna kadar F.Bahçe'de kalmasını ve yeni teknik adama yardımcı olmasını istedi.

Erwin Koeman'ın ise kesin kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi.

Phillip Cocu sonrası takımın başında kalan Erwin Koeman, Galatasaray maçında da hareketleriyle öne çıktı. Oldukça istekli ve hırslı gözüken tecrübeli teknik adam, bir an olsun yerinde durmadı.

(Takvim)

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Fenerbahçe Erwin Koeman

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Koeman'a olay teklif!

Koeman'a olay teklif!

Takım
O
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
GS maçındaki dizilişi beni umutlandırdı. Cocu'nun 3-3-2-2 dizilişi saçmalıktı bu aslında gizli bir 5-3-2 dizilişi idi. Erwin ortaya hem DOS hem OOS koyuyor en azından. Cocu gibi iki sol beki aynı anda oynatmıyor.
inanılır gibi değil resmen cocu ile zaman kaybetmişiz adam öyle bir diziliş yaptı ki lig başındna beri yapsak fenerin şuanda 20 puanı olurdu jailson öyle bir şeymişki talisca gibiydi attığı gol falan ama onuda kaybettik en az 4-5 maç ceza alacak fener resmen süperdi 2-0 dan 2-2 hatta 3-2 ve 4-2 çok rahat yapabilirdi
keomanı gördükten sonra keşke diyorum cocu geçmiş maçlardan bir kaçında ceza alsaydı da onlara da keoman çıkmış olsaydı ya. sezon başından beri tüm Fenerlilerin beklediği kadroyla çıktı. işi bildiği belli.
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