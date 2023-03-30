Fenerbahçe yönetimi şaştı kaldı! Batshuayi için takas teklifi, anında yanıt geldi

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, sezon sonu transfer çalışmaları için de kolları sıvamış durumda. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte bazı isimlerle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, İngilizlerden Sarı-Lacivertliler'e beklenmedik bir teklif geldi.
İddiaya göre; İngiltere Premier Lig'de pek iyi bir sezon geçirmeyen ve son sıradaki Southampton ile arasında yalnızca 3 puan fark bulunan Everton ekibi Fenerbahçe'nin kapısını çalarak sürpriz bir teklif yaptı.
İngiliz ekibi Sarı-Lacivertliler'den Michy Batshuayi'yi isterken, karşılığında Neal Maupay'ı önerdiği öğrenildi.
Belçikalı golcü "düşme riski" gördüğü için Premier Lig ekibinin teklifini reddetti.
Everton, Fransız golcüyü sezon başında 11,8 milyon euroya transfer etmiş ve 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Everton'da bu sezon 20 maça çıkan Maupay, bu maçlarda sadece 1 gol atabildi.