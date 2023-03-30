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Fenerbahçe yönetimi şaştı kaldı! Batshuayi için takas teklifi, anında yanıt geldi

30.03.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray'ın en yakın takipçisi durumunda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını sürdürürken İngiltere'den Sarı-Lacivertliler'e beklenmedik bir teklif geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe yönetimi şaştı kaldı! Batshuayi için takas teklifi, anında yanıt geldi
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, sezon sonu transfer çalışmaları için de kolları sıvamış durumda. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte bazı isimlerle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, İngilizlerden Sarı-Lacivertliler'e beklenmedik bir teklif geldi.

EVERTON'DAN TAKAS TEKLİFİ

Everton_2022-23

İddiaya göre; İngiltere Premier Lig'de pek iyi bir sezon geçirmeyen ve son sıradaki Southampton ile arasında yalnızca 3 puan fark bulunan Everton ekibi Fenerbahçe'nin kapısını çalarak sürpriz bir teklif yaptı.

BATSHUAYI'Yİ VER ONU AL!

Maupay-Everton

İngiliz ekibi Sarı-Lacivertliler'den Michy Batshuayi'yi isterken, karşılığında Neal Maupay'ı önerdiği öğrenildi.

BATSHUAYI REDDETTİ

batshuayi

Belçikalı golcü "düşme riski" gördüğü için Premier Lig ekibinin teklifini reddetti.

20 MAÇTA 1 GOL

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Everton, Fransız golcüyü sezon başında 11,8 milyon euroya transfer etmiş ve 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Everton'da bu sezon 20 maça çıkan Maupay, bu maçlarda sadece 1 gol atabildi.

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