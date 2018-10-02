Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal'ı istemeyen yöneticiler olduğu öğrenildi

Fenerbahçe'de farklı Çaykur Rizespor yenilgisi tüm taşları yerinden oynattı. Karşılaşma sonrası taraftarın yanına giderek özür dileyen ve radikal kararların işaretini veren başkan Ali Koç düğmeye bastı.
Teknik direktör Phillip Cocu ile kesinlikle yolların ayrılmasına karar verilirken, bu sabah yapılacak yönetim kurulu toplantısında izlenecek yol belirlenecek. Sarı-lacivertli yöneticilerin taraftarın aksine Ersun Yanal ismine sıcak bakmadığı öğrenildi. Fenerbahçe'den ayrılırken yerli futbolcular ile sorunlar yaşayan Yanal'ın tekrar Samandıra'ya dönmesinin sağlıklı bir karar olmadığını düşünen yöneticilerin yabancı hoca istediği belirtildi.
Suçu etrafa atıyor
Başkan Koç'un bugünkü toplantıda yönetici arkadaşlarının tek tek görüşünü alacağı, Cocu'nun sözleşmesinden doğan haklarının da masaya yatırılacağı kaydedildi. Fenerbahçe'de Cocu'nun gitmesi hemen hemen kesinleşirken, kulüpteki asıl problemin Sportif Direktör Damien Comolli olduğu ifade edildi. Fransız futbol adamının göreve geldiği ilk günden bu yana aldığı kararların ve transfer politikasının yönetimin büyük bölümünde tepki topladığı bildirildi. Yöneticilerin bugün Comolli problemini de Başkan Koç'un önüne getirmesi bekleniyor.
Comolli'nin takımın kötü gidişinden kendisine asla pay çıkarmaması ve suçu sürekli etrafına atmasının yöneticiler arasında ciddi rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Comolli'nin şu an için gönderilmesinin düşük bir ihtimal olduğu, ancak yönetimin güvenini tamamen kaybettiği belirtildi.
(Milliyet)
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