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Fenerbahçe yönetiminden derbi öncesi karar! Tüm taraftara dağıtılacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde sarı-lacivertli cephede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala Fenerbahçe yönetimi, deplasmanda takımını yalnız bırakmayacak taraftarlar için harekete geçti.

Fenerbahçe yönetiminden derbi öncesi karar! Tüm taraftara dağıtılacak
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli yönetim, takımlarını deplasmanda destekleyecek taraftarlar için dikkat çeken bir hazırlık yaptı.

TARAFTARINA YAĞMURLUK VE BERE

A Spor’da yer alan habere göre Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray deplasmanına gidecek taraftarlara yağmurluk ve bere dağıtma kararı aldı. Sarı-lacivertli kulübün bu adımıyla, zorlu derbide tribündeki taraftarların karşılaşma boyunca desteklerini sürdürmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Fenerbahçe yönetiminden derbi öncesi karar! Tüm taraftara dağıtılacak 1

SÜPER KUPA FİNALİNDE DE UYGULANMIŞTI

Fenerbahçe’de önceki yönetim de ocak ayında Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finali öncesinde benzer bir uygulamayı hayata geçirmişti. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

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Derbi son dakika fenerbahçe
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