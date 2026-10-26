Fenerbahçe yönetiminden derbi öncesi karar! Tüm taraftara dağıtılacak

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli yönetim, takımlarını deplasmanda destekleyecek taraftarlar için dikkat çeken bir hazırlık yaptı.

TARAFTARINA YAĞMURLUK VE BERE

A Spor’da yer alan habere göre Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray deplasmanına gidecek taraftarlara yağmurluk ve bere dağıtma kararı aldı. Sarı-lacivertli kulübün bu adımıyla, zorlu derbide tribündeki taraftarların karşılaşma boyunca desteklerini sürdürmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

SÜPER KUPA FİNALİNDE DE UYGULANMIŞTI

Fenerbahçe’de önceki yönetim de ocak ayında Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finali öncesinde benzer bir uygulamayı hayata geçirmişti. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.