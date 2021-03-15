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Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut kararı

15.03.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut kararı

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu yeniden sallanmaya başlarken genç teknik adamın kaderi bugün belli olacak. Fenerbahçe yönetiminden bazı isimler Erol Bulut'un gönderilmesini isterken gözler Ali Koç'a çevrildi.

KADIKÖY'DE SON 4 MAÇTA GALİBİYET YOK

Sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 4 maçta da galibiyet alamadı.

EROL BULUT'UN KADERİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Erol Bulut, dün akşamki Gençlerbirliği maçının ardından hem içeride hem de dışarı da rekorlar kırdıklarını ifade etti. Kendilerine gelince VAR çizgilerinin bir başka çizildiğini vurgulayan Erol Bulut, eleştirilerin hedefi oldu.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki kaderi bugün belli olacak!

YÖNETİMDEN BAZI İSİMLER GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR

Fenerbahçe'de yönetimden de bazı isimler Erol Bulut'un bir an önce gönderilmesini isterken gözler, başkan Ali Koç'a çevrildi. (Akşam)

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
FENEROL KAMPANYASINA DESTEK OLALIM... PAMUK ELLER CEBE... 22 TOPÇU+1 HOCA ALACAĞIZ... FENEROL
adam kötü bir hoca bunu gördük bak sergene nasıl yakımı yönetiyor motive ediyor kim diyebilir bjk kötü oynadı şu mac adamlar 1 gol yıyor peşinden 2 goş atıyor tıkıt tıkır oynuyolar erol bunu yapamadı
Ali Koç üç yıldır takıma yaşattığı hezimetlerin cezasını çekmeli.İşi bilmeyen kişilere görev vererek takımı resmen bitirdi.Erol Bulut ve Comalliden daha çok zarara sokan Emre Belezoğlunuda alarak hep beraber istifa etmeliler.Rezil ettiniz fenerbahçeyi defolun

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