Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut kararı

KADIKÖY'DE SON 4 MAÇTA GALİBİYET YOK

Sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 4 maçta da galibiyet alamadı.

EROL BULUT'UN KADERİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Erol Bulut, dün akşamki Gençlerbirliği maçının ardından hem içeride hem de dışarı da rekorlar kırdıklarını ifade etti. Kendilerine gelince VAR çizgilerinin bir başka çizildiğini vurgulayan Erol Bulut, eleştirilerin hedefi oldu.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki kaderi bugün belli olacak!

YÖNETİMDEN BAZI İSİMLER GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR

Fenerbahçe'de yönetimden de bazı isimler Erol Bulut'un bir an önce gönderilmesini isterken gözler, başkan Ali Koç'a çevrildi. (Akşam)

