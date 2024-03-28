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Fenerbahçe yönetiminden Miha Zajc ile özel görüşme! "Sezon sonunda kendine kulüp bul"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.03.2024 10:19
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Fenerbahçe'de Miha Zajc bu sezon beklentilerin çok uzağında bir performans gösterirken Sarı-Lacivertli kurmaylar yıldız ismin kulüp bulmasını istedi. İşte detaylar

Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de sezon başında 3 yıllık sözleşme yenilediği Miha Zajc, beklentilerin uzağında bir performans gösterirken, Sarı-Lacivertliler'de Sloven oyuncuyla ilgili sürpriz bir karar alındı.

"KENDİNE KULÜP BUL"

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Sarı-Lacivertli yönetim Zajc'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirirken ve yaz aylarında kulüp bulmasını istedi.

16 MAÇ 2 GOL

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Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı. Sloven futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi. Zajc'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.

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