Fenerbahçe yönetiminden Miha Zajc ile özel görüşme! "Sezon sonunda kendine kulüp bul"

Fenerbahçe'de sezon başında 3 yıllık sözleşme yenilediği Miha Zajc, beklentilerin uzağında bir performans gösterirken, Sarı-Lacivertliler'de Sloven oyuncuyla ilgili sürpriz bir karar alındı.

"KENDİNE KULÜP BUL"

Sarı-Lacivertli yönetim Zajc'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirirken ve yaz aylarında kulüp bulmasını istedi.

16 MAÇ 2 GOL

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı. Sloven futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi. Zajc'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.





