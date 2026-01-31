Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nde bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş ile ilgili açıklama yapıldı.

MERT HAKAN YANDAŞ'A DESTEK

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuşması sırasında "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum.

Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hürriyetine kavuşacak ve en kısa sürede bizlerle olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan "Yüksek Divan Kurulu Toplantımız, FB TV'de canlı olarak yayınlanmasın..." önerisine cevap veren Şekip Mosturoğlu "Mutfağımızdan korkumuz, endişemiz yok! Bizim mutfağımız en temiz mutfaktır. Sansür uygulanacak bir durum yok." dedi.