Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş’a güçlü destek mesajı verildi. Başkan Şekip Mosturoğlu, kaptanın suçsuzluğuna inandıklarını vurgularken, kulübün şeffaflıktan çekinmediğini belirterek “Bizim mutfağımız temiz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nde bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş ile ilgili açıklama yapıldı.

MERT HAKAN YANDAŞ'A DESTEK

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu nda Mert Hakan Yandaş açıklaması! 1

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuşması sırasında "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum.

Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hürriyetine kavuşacak ve en kısa sürede bizlerle olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan "Yüksek Divan Kurulu Toplantımız, FB TV'de canlı olarak yayınlanmasın..." önerisine cevap veren Şekip Mosturoğlu "Mutfağımızdan korkumuz, endişemiz yok! Bizim mutfağımız en temiz mutfaktır. Sansür uygulanacak bir durum yok." dedi.

