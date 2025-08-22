Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Aşık Acun Ilıcalı'nın Mourinho eleştirisini yayında açıkladı! ''Adam bir şeyi tutturmuş; iyi savunma yapalım...''

Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Aşık, Sports Digital youtube kanalında yaptığı açıklamalarda Acun Ilıcalı ile konuştuğunu ve Jose Mourinhon ile ilgili fikirlerini öğrendi. İşte Acun Ilıcalı’nın sözleri…

‘‘ADAMA (MOURINHO) ANLATAMIYORSUN!’’

Murat Aşık, ‘‘Mourinho'ya tek hesap soran adam vardı o da gitti. Bu hafta Acun Ilıcalı ile konuştum,'Olmaz adamın mantığında yok, adama anlatamıyorsun. Adam bir şeyi tutturmuş; iyi savunma yapalım, geçişte bir tane kovalayalım...' böyle düşünüyor diyor.’’

ACUN ILICALI İSTİFA ETMİŞTİ

Fenerbahçe, Asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı'nın 11 Haziran 2025’de istifa ettiğini resmen açıkladı. Acun Ilıcalı’nın teknik direktör Jose Mourinho ile arasının iyi olmadığı ve Mourinho gitmediği müddetçe başarının gelmeyeceğini belirttiği için görevinden ayrıldığı iddia edilmişti.